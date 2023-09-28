Ополченцы России нанесли удар по оккупантам на Белгородщине: детали операции

Подразделения Легиона Свобода России провели боевую операцию в Белгородчине. В боях с российскими оккупантами они нанесли потери врагу в силах и средствах. Ополченцы собираются заходить на территорию агрессора РФ тогда, когда им будет нужно.
Пресс-служба ЛСР сообщила, что ополченцы до 24 часов провели в Белгородской области, где успешно выполнили ряд боевых задач.
"Проведя около суток в Белгородской области, смело можем сказать: поставленные задачи - выполнены, все легионеры - целы и невредимы. Противник понес потери в живой силе и технике", - указано в сообщении.видео дня
Также в Легионе Свободы подчеркнули, что рейды в РФ будут происходить "в любой нужный" для ополченцев момент.
Военные добавляют, что рейды на территорию России будут происходить "в любой нужный для них момент".
Рейды добровольцев России в Белгородскую область
Военные подразделения Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России в мае-июне проводили боевые операции в Белгородской области. Ополченцы ликвидировали военные объекты оккупантов.
Военные формирования зашли в Белгородчину 22 мая. Выполняли задачи на КПП Грайворон и в других населенных пунктах. Силовик РФ временно теряли контроль над контрольно-пропускным пунктом.
1 июня в Русском добровольческом корпусе заявили о запуске второй фазы военной операции в Белгородской области. В рамках мероприятий бойцы контролировали МАПП Шебекино и населенны пункт Новая Таволжанка.
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