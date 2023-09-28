Ополченцы России нанесли удар по оккупантам на Белгородщине: детали операции

Бойцы Легиона Свобода России выполнили поставленные для себя задачи на территории Белгородской области и нанесли потери российским оккупационным войскам.

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Ополченцы ЛСР будут ходить в Белгородскую область по своим делам / Пресс-служба Легиона Свобода России

Подразделения Легиона Свобода России провели боевую операцию в Белгородчине. В боях с российскими оккупантами они нанесли потери врагу в силах и средствах. Ополченцы собираются заходить на территорию агрессора РФ тогда, когда им будет нужно.

Пресс-служба ЛСР сообщила, что ополченцы до 24 часов провели в Белгородской области, где успешно выполнили ряд боевых задач.

"Проведя около суток в Белгородской области, смело можем сказать: поставленные задачи - выполнены, все легионеры - целы и невредимы. Противник понес потери в живой силе и технике", - указано в сообщении. видео дня

Также в Легионе Свободы подчеркнули, что рейды в РФ будут происходить "в любой нужный" для ополченцев момент.

Военные добавляют, что рейды на территорию России будут происходить "в любой нужный для них момент".

Рейды добровольцев России в Белгородскую область

Военные подразделения Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России в мае-июне проводили боевые операции в Белгородской области. Ополченцы ликвидировали военные объекты оккупантов.

Военные формирования зашли в Белгородчину 22 мая. Выполняли задачи на КПП Грайворон и в других населенных пунктах. Силовик РФ временно теряли контроль над контрольно-пропускным пунктом.

1 июня в Русском добровольческом корпусе заявили о запуске второй фазы военной операции в Белгородской области. В рамках мероприятий бойцы контролировали МАПП Шебекино и населенны пункт Новая Таволжанка.

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