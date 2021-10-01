Опубликованы первые кадры задержания Саакашвили: он призвал к сопротивлению

Михаил Саакашвили сделал видео-обращение перед своим арестом и призвал к сопротивлению.
Грузинские СМИ опубликовали первые кадры с задержанным главой Исполкома Национального совета реформ Украины, бывшим главой Одесской областной госадминистрации, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Он вышел из авто с наручниками в сопровождении грузинских правоохранителей на руках и отправился в пенитенциарное учреждение.
По информации гендиректора Телекомпании Мтавари Архи Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
Подчеркивается, что в настоящее время Михаил Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.
Отметим, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сделал видео-обращение перед самым арестом.
В нем говорится: "С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси, но я хочу сказать, чтобы вы ничего не боялись. Идите завтра на выборы, проголосуйте и третьего числа вместе отпразднуем победу. Я держусь крепко. Я приехал, чтобы помочь вам. Другого выхода у нас не было. Я не боюсь ничего, не бойтесь и вы".
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