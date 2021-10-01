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Опубликованы первые кадры задержания Саакашвили: он призвал к сопротивлению

1 октября 2021, 20:14

Михаил Саакашвили сделал видео-обращение перед своим арестом и призвал к сопротивлению.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии / Скриншот

Грузинские СМИ опубликовали первые кадры с задержанным главой Исполкома Национального совета реформ Украины, бывшим главой Одесской областной госадминистрации, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Он вышел из авто с наручниками в сопровождении грузинских правоохранителей на руках и отправился в пенитенциарное учреждение.

По информации гендиректора Телекомпании Мтавари Архи Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.

Подчеркивается, что в настоящее время Михаил Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

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Отметим, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сделал видео-обращение перед самым арестом.

В нем говорится: "С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси, но я хочу сказать, чтобы вы ничего не боялись. Идите завтра на выборы, проголосуйте и третьего числа вместе отпразднуем победу. Я держусь крепко. Я приехал, чтобы помочь вам. Другого выхода у нас не было. Я не боюсь ничего, не бойтесь и вы".

Новость обновляется.

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Михаил Саакашвили новости Грузии
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