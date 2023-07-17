"Опять утремся и потерпим": в России истерика из-за взрывов на Крымском мосту

Жители страны-оккупанта России разразились истерикой после взрывов на Крымском мосту, которые прогремели ночью 17 июля. Россияне критикуют директора Кремля Владимира Путина, считают, что "опять будут терпеть" и задаются вопросом, мол, а где та самая "красная линия".
В социальных сетях истерически обвинили Украину в ударе по Крымскому мосту и пишут, что Москва, которая регулярно угрожает всему цивилизованному миру, ничего не может сделать.
Россияне утверждают, что им остается только "терпеть". Также пишут и о так называемых "красных линиях". Никто не понимает, что это такое и где их, дескать, "пересечение".
А некоторые и вспомнили, что сегодня так называемая "годовщина" угроз со стороны заместителя главы Совбеза РФ Дмитрий Медведева. Ровно год назад он угрожал Украине "Судным днем из-за Крыма".
Взрывы на Крымском мосту 17 июля
Ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. Пишут, что в результате инцидента на эстакаде в оккупированном Россией Крыму рухнул пролет. Движение перекрыто. На пути к мосту образовались огромные пробки.
"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", - сообщил крымский гауляйтер Сергей Аксенов.
По информации россиян, погибли два человека.
Позже в Сети появились кадры последствий взрывов на Крымском мосту. На подъезде к эстакаде огромные пробки – более 1000 автомобилей.
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