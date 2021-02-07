"Ошибочная тактика": эксперт оценил провал бунта в РФ из-за Навального

Массовые акции протеста в России / Instagram

Организаторы протестных митингов а России разочарованы масштабом двух акций в поддержку Алексея Навального и меньшим количеством людей, чем они рассчитывали, поэтому они сделали ставку на активизацию протестов летом, заявил руководитель фонда Украинская политика, политолог Константин Бондаренко.

"Наверное, они поняли, что их тактика была ошибочной, и так они ничего не добьются. То есть поддержку Навального переоценили", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

По его мнению, штаб Навального будет проводить активные консультации с западными коллегами по поводу дальнейшей организации протестов.

"Они будут искать другую тактику, потому что летом начнется активная фаза избирательной кампании, из-за чего произойдет дополнительная политизация российского общества. Очевидно, что они хотят попробовать себя на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, которые состоятся 19 сентября этого года", - подчеркнул эксперт.

Политолог сомневается, что штабу Навального удастся летом мобилизовать своих сторонников на новые массовые акции.

"Летом, по моим прогнозам, на улицы выйдет очень небольшое количество людей, ведь даже сейчас, сразу после заключения, на протест вышло менее 1% населения – даже не получилось впечатляющей картинки. Например, если в Беларуси хотя бы картинка протестов была эффектной и красивой, хотя и не было результата акций, то в России не получилось даже этого", - рассуждает он.

Бондаренко добавил, что Навальный вряд ли будет отбывать весь срок, на который его осудили: "Вполне возможно, что его амнистируют и выпустят. Однако вряд ли он сможет участвовать в политической жизни России, потому что амнистия не означает закрытия судимости".

Читайте такжеКулеба признался, когда Навальный ответит за свои слова о Крыме

Новые протесты в России: