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Основная цель Путина – показать слабость ЕС и НАТО – Дуда

23 февраля 2022, 15:39
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Россия является угрозой не только для Украины, но и для всего региона, заявил президент Польши.

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РФ нарушила архитектуру безопасности всей Европы, заявил Дуда/ Фото president.gov.ua

Российская Федерация нарушила архитектуру безопасности всей Европы. Сейчас РФ является угрозой не только для Украины, но и для всего региона.

Основной целью российского президента Владимира Путина является показать слабость Евросоюза и Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Литвы Гитанасом науседой.

Дуда призвал главу Кремля прекратить российскую агрессию.

"Мы, президенты государств, которые соседствуют с Россией, обращаемся к президенту РФ с призывом о мире и покое. Мы уверены, что граждане РФ также хотят жить в мире", – подчеркнул Дуда.

Он отметил, что Москва представляет угрозу не только Украине, но и всему региону, и что она нарушила архитектуру безопасности Европы. Именно поэтому, по его словам, другие государства должны показать единство и "сказать четкое "стоп" имперским идеям".

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"Призываем Путина сдержаться и не идти на агрессию против Украины... Надеемся, что война не вспыхнет. Призываем Путина, чтобы они воздержались. Это важный момент, когда мы все ходим по узкой тропе между миром и войной, которая не известно куда заведет Россию и мир", – сказал президент Польши.

Также он осудил решение России признать "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Польша осуждает решение Путина признать самозваные республики. Это отвержение Минских договоренностей, которые Россия подписала. Это агрессивный шаг. Это подрыв территориальной целостности Украины", – отметил он.

Из-за своей агрессии Россия должна столкнуться с жесткими санкциями, сказал Дуда. Также Украина должна получить статус кандидата на членство в Евросоюзе.

Он также отметил, что Польша и дальше будет поддерживать Украину.

"Мы прибыли, потому что мы являемся друзьями Украины, которая сегодня стоит перед угрозой. Мы здесь как руководители государств Люблинского треугольника. Мы постоянно на контакте и консультируемся. Наша встреча здесь в Украине является выражением нашей поддержки", – подчеркнул Дуда.

Новый альянс Украины, Польши и Великобритании

Ранее сообщалось, что Украина, Польша и Великобритания официально основывают новый трехсторонний формат сотрудничества, призванный укреплять безопасность и развивать торговлю между странами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее рассказал детали о новом союзе. По его словам, этот альянс поможет нашему государству не только укрепить свою безопасность, но и развивать торговлю и сотрудничество между странами в других сферах.

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