США вывозят из Украины своих дипломатов переночевать в Польшу - Bloomberg

Персонал планируют вернуть утром / regnum.ru

США временно переводят всех сотрудников Госдепартамента из Украины в Польшу – из соображений безопасности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с вопросом.

Как говорится в материале издания, речь идет о сотрудниках посольства США в Украине. Они намерены вернуть персонал завтра утром, "если не будет вторжения России".

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"Сокрушительные" санкции США

Президент США Джо Байден ввел санкции против всех причастных к деятельности незаконных формирований на оккупированной территории Украины – так называемых "ДНР" и "ЛНH", информирует пресс-служба Белого дома. Также американским гражданам запрещено инвестировать в экономики квазиреспублик.

В пресс-службе пояснили, что эти санкции не являются частью и не касаются того пакета жестких экономических мер, которые США совместно с союзниками и партнерами запланировали ввести против России в случае широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Ранее Энтони Блинкен сообщал о том, что пересечение государственной границы с Украиной хотя бы одним российским солдатом будет означать вторжение.