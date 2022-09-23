'Останетесь без рук и ног': в РФ бунтуют против мобилизации и отправки на войну

В Кабардино-Балкарии бунтуют против мобилизации / Скриншот

В РФ проходят стихийные акции протеста против объявленной кремлевской верхушкой мобилизации на войну с Украиной.

В Сети появились кадры, как в Кабардино-Балкарии женщины начали ругаться с представителем армии оккупантов, который агитировал участвовать в мобилизации.

"Если кто-то отказывается, будут приняты меры уголовной ответственности. Я это не обсуждаю", - сказал офицер-рашист.

Он также пригрозил уклонистам уголовной ответственностью "до 10 лет".

При этом он признался, что его сын не подлежит призыву, чем вызвал возмущение присутствующих.

Вместе с тем в Сети россиян, подлежащих мобилизации, призывают игнорировать повестки и не идти в военкоматы.

Поясняется, что в результате можно лишь "заработать" незначительное наказание, при этом остаться в живых и не получить увечья на войне.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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