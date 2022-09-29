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"От батальона 10 человек осталось": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Украине

29 сентября 2022, 10:53

Нередко российское командование даже не отправляет домой убитых в Украине военных РФ.

Потери России в Украине
Потери России в Украине зашкаливают / Фото radiosvoboda.org, УНИАН

В ходе вторжения в Украину российские оккупационные войска несут огромные потери. В некоторых подразделениях РФ в результате боев остаются в живых около 10% личного состава.

"В мае там от многих батальонов хорошо, если 10 человек осталось. Да и на психику оказывает большое влияние. Я как начал в людей стрелять и понимать, что это… тяжело…", – рассказал ВВС один из выживших оккупантов.

По его словам, нередко российское командование даже не отправляет домой убитых военных РФ.

"Просто там хоронили при мне. Очень редко делают груз 200. Особенно когда там жара была почти 40 градусов. Они просто сразу разлагаются. А родителям ничего не говорят, пишут - пропал без вести. Там очень много ребят, у которых контракт заканчивался за месяц- два. Им всем по 19", - рассказал он.

В свою очередь побывавший на войне рашист рассказал, что его полк вернулся в Россию через Беларусь. Сразу после этого уволиться захотели две роты по 90 человек в каждой. Но командиры убедили их, что их всех бросят в тюрьму – и роты остались в батальоне.

"Знаете, там были такие ребята фанатические, которые добровольцами на месяц, на три месяца контракт заключили. Они идут в бой вместе с нами, заходят, потом разворачиваются прямо на поле, кладут оружие и говорят "Я все" – и уходят. Мы тоже уехали на попутке", – добавил российский оккупант.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал о соотношении потерь украинских защитников и российских оккупантов.

По его данным, если брать в соотношении с армией РФ, то потери оккупантов в 9-10 раз больше. Даже несмотря на то, что они пребывают в удобной позиции – обороне.

До того сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

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