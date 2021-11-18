От голода и холода: на польско-белорусской границе умер годовалый ребенок, который месяц жил в лесу

Малыш стал 12 в списке умерших мигрантов / Reuters

В лесу на польско-белорусской границе умер годовалый ребенок мигрантов. Он был в группе нуждающихся в помощи людей.

Как сообщает Polsat News в четверг, 18 ноября, об этом заявили спасатели Польского центра международной помощи, добавив, что около двух часов ночи они получили сообщения о нуждающихся в помощи людях в лесу.

Прибыв на место, спасатели обнаружили обезвоженного и уморенного голодом мужчину, который жаловался на сильную боль в животе.

"Кроме него, в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины рваная рана на руке, а у женщины колотая рана на голени. Их годовалый ребенок умер в лесу", - рассказали спасатели.

Позже выяснилось, что мигранты из Сирии бродили в лесу более полутора месяца.

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Обычно Медицинская спасательная группа PCPM - группа быстрого реагирования, созданная в Польском центре международной помощи, реагирует на гуманитарные кризисы и помогает людям. Но этот раз сообщение о помощи поступило очень поздно.

Глава правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович заявил, что на границе уже погибли 11 человек, а годовалый младенец стал 12-ым в этом списке.

Напомним, Министерство внутренних дел перенаправило дополнительные силы Национальной гвардии на украинско-белорусскую границу для помощи подразделениям Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

Миграционный кризис на границе с Беларусью