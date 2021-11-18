Украинских нацгвардейцев послали защищать границу с Беларусью: ситуация обостряется

Нацгвардия готовится к отправке на границу / facebook.com/NGUmainpage

Министерство внутренних дел перенаправило дополнительные силы Национальной гвардии на украинско-белорусскую границу для помощи подразделениям Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

В целом, 8,5 тысячи военнослужащих будут контролировать ситуацию на границе.

Нацгвардейцы будут размещены на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из Беларуси. Ранее все профильные ведомства просчитали вероятные направления мигрантов.

Читайте такжеЧП в Украине на границе с Беларусью и атака мигрантов: эксперт резко разнес действия КиеваКроме того, мониторить ситуацию на границе будут беспилотники. Также привлекут собственную авиацию.

Таким образом в Украине будут пытаться сдержать поток мигрантов и предотвратить провокации.

Миграционный кризис на границе с Беларусью