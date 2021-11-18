Украинских нацгвардейцев послали защищать границу с Беларусью: ситуация обостряется

Таким образом в Украине будут пытаться сдержать поток мигрантов и предотвратить провокации.
Министерство внутренних дел перенаправило дополнительные силы Национальной гвардии на украинско-белорусскую границу для помощи подразделениям Государственной пограничной службы и Национальной полиции.
В целом, 8,5 тысячи военнослужащих будут контролировать ситуацию на границе.
Нацгвардейцы будут размещены на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из Беларуси. Ранее все профильные ведомства просчитали вероятные направления мигрантов.
Читайте такжеЧП в Украине на границе с Беларусью и атака мигрантов: эксперт резко разнес действия КиеваКроме того, мониторить ситуацию на границе будут беспилотники. Также привлекут собственную авиацию.
Таким образом в Украине будут пытаться сдержать поток мигрантов и предотвратить провокации.
Миграционный кризис на границе с Беларусью
- Кризис с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе начался 8 ноября. Беженцы собрались группами, чтобы пересечь кордон с Польшей.
- Позже нелегалы установили палаточный лагерь у польской границы. Варшава фиксировала сотни попыток прорыва через кордон.
- Украина и другие страны Европы призывают Евросоюз решить вопрос с мигрантами у границ Польши. Они считают, что кризис организовал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Европа требует начать трибунал над Лукашенко.
Автор: Ульяна Виноградова