От ворот поворот: в Турции ответили Путину насчет Bayraktar для РФ

В Турции отказали Владимиру Путину в совместом производстве Bayraktar / Baykardefence

Глава Президиума оборонной промышленности Турции Исмаил Демир прокомментировал информацию о возможности строительства в России завода по производству легендарных ударных беспилотников Bayraktar.

Как подчеркнул он в комментарии изданию Hurriyet Ankara, вопрос совместного производства БПЛА в РФ не рассматривается.

"Не могу сказать, что это возможно. В нашу повестку дня ничего не попало и работа не начиналась", — цитирует издание официального представителя Турции.

Вместе с тем он уточнил, что такой вариант может рассматриваться в рамках турецкой оборонной политики. Кроме того, Анкара находится в стадии изучения технической стороны вопроса.

Отметим, что ранее в СМИ всплыла информация о том, что Владимир Путин на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил турецкого лидера содействовать постройке на территории РФ завода по производству беспилотников Байрактар.

Читайте такжеКатегорически за Украину: производитель "байрактаров" сказал, что никогда не продаст свои дроны в РФ

Ранее представитель компании отказался комментировать предложение Путина. Руководство турецкой компания Baykar Makina ‒ производителя Bayraktar заявило о том, что никогда не будет продавать их в Россию (ни сейчас, ни в будущем).

Напомним, ранее сообщалось о том, что министр обороны Украины Алексей Резников Украина получит еще десятки беспилотников "Байрактар". Об этом наше государство уже договорилось с компанией-производителем.

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