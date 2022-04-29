Оторвало руки и ноги: в РФ свозят десятки "поджаренных" в Украине солдат Балтфлота

Погибших и раненых российских оккупантов увозят в РФ после участия в "специальной военной операции" на территории Украины.
В Калининградскую область РФ поступают тела уничтоженных в Украине военнослужащих 11 армейского корпуса (в/ч 25810, Гусев) из состава Балтийского флота.
Как пишет журналист Роман Цимбалюк, погибших и раненых российских оккупантов увозят в РФ после участия в "специальной военной операции" на территории Украины.
"На этой неделе в Калининград привезли трупы 16 солдат и 34 тяжелораненых (большинство без конечностей)", - сообщил он.
Цимбалюк добавил, что 28 апреля в ходе ведения боевых действий в Харьковской области погибло 13 военнослужащих и 23 получили серьезные ранения (их жизнь под угрозой, так как нет возможности эвакуировать) из состава 11 армейского корпуса.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
Читайте также"У нас голова и две кисти": как в РФ хоронят уничтоженных в Украине "боевых бурятов"
Читайте еще:
- Уральских танкистов сожгли вместе с техникой: ВСУ разнесли колонну орков на Черниговщине
- Разведка боем нарвалась на мощный огонь ВСУ: под Херсоном уничтожили технику РФ с пехотой
- Мощный удар ВСУ: на Донбассе уничтожили 46 единиц техники и 2 ракеты РФ