Оторвало руки и ноги: в РФ свозят десятки "поджаренных" в Украине солдат Балтфлота

Раненых и убитых орков вывозят в РФ / reukraine.blogspot.com

В Калининградскую область РФ поступают тела уничтоженных в Украине военнослужащих 11 армейского корпуса (в/ч 25810, Гусев) из состава Балтийского флота.

Как пишет журналист Роман Цимбалюк, погибших и раненых российских оккупантов увозят в РФ после участия в "специальной военной операции" на территории Украины.

"На этой неделе в Калининград привезли трупы 16 солдат и 34 тяжелораненых (большинство без конечностей)", - сообщил он.

Цимбалюк добавил, что 28 апреля в ходе ведения боевых действий в Харьковской области погибло 13 военнослужащих и 23 получили серьезные ранения (их жизнь под угрозой, так как нет возможности эвакуировать) из состава 11 армейского корпуса.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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