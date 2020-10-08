Отравление Навального: кто рискует попасть под санкции ЕС

Речь идет о сотрудниках администрации президента России и силовых ведомств.
Во Франции и Германии наконец-то определились с санкциями, которые станут реакцией на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
В список могут включить девять человек, сообщает французская газета Le Monde.
"Список содержит имена девяти человек", - пишет газета, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, речь идет, в частности, о сотрудниках администрации президента и силовых ведомств. Под санкции также попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором в советское время был разработан яд Новичок.
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При этом издание не исключает, что Москва "может принять ответные меры".
"Этот список, который предполагает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу, будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября", - говорится в сообщении.
Отравление Навального - что было ранее:
- Российский политик-оппозиционер Алексей Навальный находится в берлинской клинике Шарите на лечении.
- в правительстве Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок.
- Данное заявление подтвердили лаборатории Франции и Швеции. По причине отравления Навального в Евросоюзе рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций. В Брюсселе утверждают, что это возможно после завершения следствия по данному делу.
- Навальный считает, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.