Отравление Навального: кто рискует попасть под санкции ЕС

Выяснилось, кто попадет в список санкций по отравлению Навального / Reuters

Во Франции и Германии наконец-то определились с санкциями, которые станут реакцией на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

В список могут включить девять человек, сообщает французская газета Le Monde.

"Список содержит имена девяти человек", - пишет газета, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, речь идет, в частности, о сотрудниках администрации президента и силовых ведомств. Под санкции также попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором в советское время был разработан яд Новичок.

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При этом издание не исключает, что Москва "может принять ответные меры".

"Этот список, который предполагает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу, будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября", - говорится в сообщении.

Отравление Навального - что было ранее: