Отравление Навального: Макрон выдвинул требование России

Франция не потерпит применения химоружия в России, сказал французский лидер.
Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул требование Российской Федерации относительно отравления Алексея Навального – российского оппозиционного политика.
РФ должна пролить свет на попытку покушения на оппозиционера с использованием яда класса Новичок (нервно-паралитические вещества), рассказал лидер Франции в обращении, адресованном Генеральной Ассамблее ООН, которое опубликовано на YouTube-канале Организации Объединенных Наций.
Французский лидер подчеркнул, что его государство не потерпит применения химоружия в РФ, в Европе или на сирийской территории.
"…Россия должна пролить свет на попытку покушения на политического оппонента с использованием нервно-паралитического вещества Новичок", – заявил глава государства.
- Напомним, 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали в российском городе Омск. Оппозиционер находился в реанимации и впал в кому.
- Позже политика отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
- После этого в правительстве Германии поделились, что Навальный отравлен ядом класса Новичок. У Навального утверждали, что к отравлению причастен президент РФ Владимир Путин.
Автор: Екатерина Присяжнюк