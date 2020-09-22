Отравление Навального: Макрон выдвинул требование России

Эммануэль Макрон выдвинул требование РФ насчет отравления Алексея Навального / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул требование Российской Федерации относительно отравления Алексея Навального – российского оппозиционного политика.

РФ должна пролить свет на попытку покушения на оппозиционера с использованием яда класса Новичок (нервно-паралитические вещества), рассказал лидер Франции в обращении, адресованном Генеральной Ассамблее ООН, которое опубликовано на YouTube-канале Организации Объединенных Наций.

Французский лидер подчеркнул, что его государство не потерпит применения химоружия в РФ, в Европе или на сирийской территории.

"…Россия должна пролить свет на попытку покушения на политического оппонента с использованием нервно-паралитического вещества Новичок", – заявил глава государства.