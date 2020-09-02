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Отравление Навального: немецкие врачи ошарашили последствиями

2 сентября 2020, 20:01

На данный момент состояние российского оппозиционера остается тяжелым.

Навальный
Немецкие медики оценили состояние Навального / Reuters

Немецкие медики не исключают долгосрочных последствий тяжелого отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он еще долгое время будет находиться в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба берлинской клиники Шарите.

Навальный остается в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии. При этом медики отметили, что активность фермента холинэстераза постепенно восстанавливается.

Отравление Навального

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Сегодня в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который лежит в клинике Шарите в Берлине в состоянии комы. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

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