Отравление Навального: в ЕС назвали главное условие санкций против России

В ЕС назвали условие введения санкций из-за отравления Навального / Reuters

Евросоюз намерен ввести новые санкции в деле отравления российского оппозиционера Алексея Навального только после того, как следствие выявит виновных.

Об этом заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано, сообщает The New York Times.

Он отметил, что Россия должна провести независимое расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности, и что блок отреагирует на следующие шаги Москвы.

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что любой ответ Германии или Европы на отравление Навального зависит от того, поможет ли Россия раскрыть это преступление. Об этом она сказала, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Швеции, сообщает Reuters.

Отравление Навального

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Сегодня в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который лежит в клинике Шарите в Берлине в состоянии комы. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".