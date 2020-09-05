Отравление Навального: в РФ рассказали о создателях Новичка

Алексей Навальный / Reuters

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявления о том, что российского оппозиционного политика Алексея Навального могли отравить веществом Новичок.

Как говорится в комментарии, обнародованном на сайте МИД РФ, Новичок был создали в западных странах и структурах НАТО.

Отмечается, что в министерстве "фиксируют многочисленные враждебные по отношению к России" заявления о ситуации вокруг состояния здоровья отравленного российского оппозиционного политика Алексея Навального, в организме которого немецкие врачи нашли отравляющее вещество из группы Новичок.

"В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют Новичками, были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО", - заявили в МИД РФ.

При этом комментарии утверждается, что в США разработчикам технологий боевого применения таких веществ официально выдано более 150 патентов.

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Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения против Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

В Кремле считают, что нет "никакого повода" обвинять РФ в отравлении Навального ядом семейства Новичок.

Как известно, 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.

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Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок.