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Ответ на удар США по Северному потоку-2: в Германии приняли новое решение

6 января 2021, 20:12
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Компания Nord Stream 2 AG внесет 20 миллионов евро в уставной капитал фонда по реализации проекта Северный поток-2.

Северный поток-2
В Германии хотят создать фонд, чтобы достроить газопровод и вывести из-под удара санкций США подрядчиков и поставщиков / Reuters

Власти Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания выступили в поддержку создания фонда, который должен в срочном порядке закупить оборудование и материалы для завершения строительства газопровода Северный поток-2. Такие меры направлены на защиту поставщиков и подрядчиков, которым грозят американские санкции.

Как сообщает немецкое информагентство DW, вопрос создания Фонда защиты климата и окружающей среды намерены обсудить в земельном парламенте в четверг, 7 января.

Государство пополнит уставной капитал фонда на 200 тысяч евро, оператор строительства проекта Nord Stream 2 AG готов внести 20 миллионов евро.Читайте такжеВ РФ нашли способ обойти отказ ЕС от сертификации Северного потока-2

Согласно планам сторон, новый фонд должен в нужном объеме и в краткосрочной перспективе закупить оборудование и материалы, которые нужны для завершения строительства СП-2, и передать их на стройку. Таким образом, планируется вывести из-под риска санкций США поставщиков и подрядчиков Северного потока-2.

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