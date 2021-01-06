Ответ на удар США по Северному потоку-2: в Германии приняли новое решение

Компания Nord Stream 2 AG внесет 20 миллионов евро в уставной капитал фонда по реализации проекта Северный поток-2.
Власти Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания выступили в поддержку создания фонда, который должен в срочном порядке закупить оборудование и материалы для завершения строительства газопровода Северный поток-2. Такие меры направлены на защиту поставщиков и подрядчиков, которым грозят американские санкции.
Как сообщает немецкое информагентство DW, вопрос создания Фонда защиты климата и окружающей среды намерены обсудить в земельном парламенте в четверг, 7 января.
Государство пополнит уставной капитал фонда на 200 тысяч евро, оператор строительства проекта Nord Stream 2 AG готов внести 20 миллионов евро.Читайте такжеВ РФ нашли способ обойти отказ ЕС от сертификации Северного потока-2
Согласно планам сторон, новый фонд должен в нужном объеме и в краткосрочной перспективе закупить оборудование и материалы, которые нужны для завершения строительства СП-2, и передать их на стройку. Таким образом, планируется вывести из-под риска санкций США поставщиков и подрядчиков Северного потока-2.
Северный поток-2 новости
- Строительство Северного потока-2 было возобновлено в территориальных водах Германии 11 декабря прошлого года. До этого процесс постройки СП-2 был заморожен практически на год из-за американских санкций.
- 28 декабря компания Nord Stream 2 AG заявила о том, что газопровод на территории ФРГ фактически достроен.
- Последний участок энергетического проекта в исключительной экономической зоне Дании планируют начать достраивать 15 января 2021 года.
- Конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет, в результате чего новые санкции против СП-2 вступили в силу 1 января 2021 года.
- В связи с этим норвежская компания DNV GL приняла решение об отказе от участия в процессе сертификации проекта СП-2.