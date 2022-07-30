"Отвоевание здравого смысла": в Госдуме разразились новыми бреднями о целях войны в Украине

В Госдуме придумали новые цели войны в Украине / Фото: flickr.com/oscepa

В России разразились очередными бреднями - на сей раз депутат Госдумы Леонид Слуцкий заверил, что главное целью войны против Украины является "отвоевание русского языка и здравого смысла".

"Сегодня "специальная военная операция" - это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, отвоевать эту территорию от нацизма и фашизма", - сказал он на форуме "Территория смыслов", пишет РБК-Украина.

Российский политик также добавил, что война против Украины это якобы "единственное возможное решение, когда России якобы пытаются угрожать ядерным оружием".

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Ранее Главред писал о том, что в РФ в одном из строительных гипермаркетов продавали детские фотообои с картой мира, на которой Крым был обозначен как территория Украины.

На этот факт истерически отреагировали в Госдуме РФ. Спикер Володин дал команду "фас" и натравил на французскую сеть Леруа Мерлен силовиков.

Отмечается, что некие неназванные москвичи купили в Леруа Мерлен фотообои с детской картой мира. И обнаружили, что Крым на ней изображен как часть Украины. А таких признанных Россией "государств" как "Южная Осетия", "Абхазия", "ДНР" и "ЛНР" — на карте вовсе не оказалось.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил - новый план российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины заключается в уничтожении украинского государства, путем принуждения к подписанию мирного соглашения под давлением Италии, Германии и Франции.

Политолог говорит, что если Кремль сможет навязать Парижу, Берлину и Риму такой сценарий, Украина может столкнуться с большим политическим расколом, который будет играть на руку диктатора.

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