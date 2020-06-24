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В Севастополе во время парада Победы танк едва не наехал на людей

Об инциденте сообщил очевидец.

24 июня 2020, 23:58
В Севастополе на параде танк оккупантов едва не въехал в зрителей / Фото: pdmnews.ru

В Севастополе в аннексированном Крыму во время парада Победы 24 июня танк Т-34 едва не наехал на людей, которые пришли посмотреть мероприятие.

Как сообщает ресурс Подъем в Telegram, об инциденте рассказал очевидец.

Происшествие случилось у поворота на площадь Нахимова.

"Танк Т-34, возглавлявший колонну, неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение. Этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду", - рассказал очевидец.

Позже Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ сообщил, что остановка танка произошла на безопасном удалении от зрителей. В ведомстве заявили, что инцидент не повлиял на остановку танка, она произошла на безопасном удалении от зрителей.

"Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку... После завершения проезда механизированной колонны экипаж танка Т-34 продолжил движение своим ходом", - говорится в сообщении.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в России решили перенести традиционный военный парад ко Дню Победы с 9 мая на 24 июня.

Читайте такжеУ Путина рассказали, почему Зеленского не пригласили в Москву на парад

/ Фото: pdmnews.ru

Напомним, на параде в Москве Лукашенко демонстративно унизил Путина.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признался, рискнул ли бы поехать на парад по приглашению Путина. Также президент рассказал, верит ли он в возможность договориться о мире с Путиным в тот момент, когда он публично показывает силу мировому сообществу.

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