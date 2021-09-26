Партия Меркель может проиграть выборы: первые данные экзит-поллов

Ангела Меркель / Reuters

Партия Ангелы Меркель может проиграть социал-демократам на выборах в немецкий Бундестаг.

По данным первых результатов экзит-полла, партия пока еще действуещего канцлера Германии Меркель, может проиграть социал-демократам.

Согласно предварительным данным, наибольшее число голосов получает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 26 процентов. Христианско-демократический союз (ХДС), чьим лидером была уходящая в отставку канцлер Ангела Меркель, уступает СДПГ, набирая 24 процента голосов избирателей.

По данным экзит-полла ARD, у ХДС/ХСС и социал-демократов по 25%. Свободная демократическая партия (FDP) и Альтернатива для Германии (AfD) набирают по 11% голосов. У "Зеленых" - 15%.

Всего в бундестаг 20-го созыва на данный момент проходят шесть партий — помимо двух лидеров голосования, это "Зеленые" (15 процентов голосов), Свободная демократическая партия (12), "Альтернатива для Германии" (10) и Левая партия (около 5).

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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что лидер Социально-демократической партии Германии Олаф Шольц, который вероятно станет канцлером по результатам выборов, будет поддерживать нынешний внешнеполитический курс Берлина. Он готов продолжить активность Германии в нормандском формате.

Дипломат отметил, что Шольц присутствовал на последних встречах в Берлине во время визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Именно во время этого очень длительного и обстоятельного разговора мы услышали из первых уст готовность Берлина и после выборов продолжить активность в нормандском формате. Какой она будет? Сейчас трудно говорить, насколько изменятся акценты, подходы, ведь понятно, что не будет такого, как сегодня, когда госпожа Меркель каждые две-три недели звонила Путину, поддерживала прямой контакт с нашим президентом и французской стороной", - отметил Мельник.

Выборы в Бундестаг в Германии прошли сегодня, 26 сентября. В них впервые за 16 лет не приняла участие канцлер Ангела Меркель.