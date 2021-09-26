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Поддержка Украины с Крымом или удар по Северному потоку-2: чего ждать Киеву от выборов в Германии

26 сентября 2021, 07:10
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Рейтинг кандидата от Партии зеленых Анналены Бербок рухнул из-за черного пиара и ее собственных ошибок, считает Максим Драбок

Олаф Шольц
Олаф Шольц может стать новым канцлером Германии - он поддерживает Украину и выступает против аннексии Крыма, - журналист / Reuters/Fabrizio Bensch

На выборах в Бундестаг Германии, по итогам которых сформируется правительство и появится новый канцлер, интрига будет сохраняться до последнего. Фавориты гонки – соратник Меркель Армин Лашет и социал-демократ Олаф Шольц, у них равные шансы на победу. Украине важен результат Партии зеленых, которую представляет Анналена Бербок. Политическая сила последовательно выступает против России и Северного потока-2. Об этом заявил журналист Максим Драбок.

В эфире телеканала Украина 24 обозреватель Deutsche Welle рассказал о том, что шансы на пост канцлера у Лашета и Шольца приблизительно равные. Опросы показывают, что партию ХДС/ХСС, соратника Меркель, поддерживают 25%. Социал-демократов во главе с Шольцем – 26%. Впервые в истории своего кандидата выдвинула и Партия зеленых – это Анналена Бербок. Весной ее рейтинг составлял 26%, однако позже он снизился в результате определенных обстоятельств. Интрига сохранится до самого последнего момента.

"По самым свежим опросам, у Лашета приблизительно 25%, а у главных конкурентов, у Шольца - 26%. По другим соцопросам, примерный вариант 20% на 23%, это в границах статистической погрешности, то есть кто победит, окончательно неизвестно. Вторая интрига этих выборов – что впервые за свою историю немецкие "зеленые" выдвинули своего канцлера, это Анналена Бербок. В мае и июне она даже была лидером, у нее было 26%, но за считанные месяцы из-за черного пиара, ее собственных ошибок, рейтинг существенно снизился, и сейчас это примерно 17%. Так же Лашет и Шольц – то один впереди, то другой, такие себе американские горки впервые на немецких выборах. Интрига сохраняется до конца. Кроме того, 30% немцев еще не определились и сделают свой выбор в воскресенье, 26 сентября", - объяснил Драбок.Читайте такжеУдар по Украине обернется крахом Северного потока-2: преемник Меркель поставил России ультиматум

По его словам, наиболее оптимальным вариантом для Украины была бы победа "зеленых". Однако несмотря на снижение рейтинга партии, политическую силу нельзя недооценивать. Будет коалиционное правительство, и если Бербок, которая четко выступает за санкции против России и Северного потока-2, станет министром иностранных дел, это уже удача для Киева.

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"Не нужно их списывать со счетов, так как будет коалиция. Скорее всего, Бербок не победит, соответственно, она не будет канцлером, но она может войти в коалицию. Традиционно в Германии коалиция формировалась из двух партий, теоретически эксперты говорят, что Бербок может стать министром иностранных дел, и это было бы хорошо для Украины, потому что она четко высказывается против "Северного потока-2" и выступает за санкции против России", - добавил журналист.Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил рынок газа Европы: в ЕС придумали, как выбраться из капкана РФ

По всей вероятности, новым канцлером Германии станет социал-демократ Шольц. Он поддерживает суверенитет Украины, выступает против аннексии Крыма, однако поддерживает запуск российского газопровода Северный поток-2.

"Скорее всего, победит Шольц, но не стоит посыпать голову пеплом, потому что он не классический социал-демократ времен Шредера. Скорее всего, Шольц будет больше продолжать политику Меркель, чем ее однопартиец Лашет. Он выступает за суверенитет Украины и против аннексии Крыма, но вместе с тем поддерживает "Северный поток-2", - подчеркнул Максим Драбок.

Напомним, выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября.

Позиция партии Союз 90/Зелёные по Северному потоку-2

Немецкая политическая сила Союз 90/Зелёные (Партия зеленых), сопредседателем которой выступает Анналена Бербок, кандидат в канцлеры ФРГ, в своей политике четко придерживается курсы, направленного против России и трубопровода Северный поток-2. Бербок осуществляла попытку провести через Бундестаг документ, целью которого была остановка строительства трубы Газпрома.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Константин Грищенко утверждал, что если Бербок станет новым канцлером ФРГ, запуск Северного потока-2 могут отложить на 3-4 года. А за это время отношение к магистрали в Европе может существенно измениться.

Ранее Анналена Бербок заявила о том, что запуск Северного потока-2 станет "фатальным", в то время как нельзя доверять заявлениям России о сохранении транзита газа через Украину после того, как заработает российский трубопровод. Она объявила о намерении бороться с поставками газа по СП-2 в Европу в том случае, если будет представлена в следующем правительстве ФРГ.

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