Пашинян сделал заявление в ответ на отказ Саркисяна увольнять главу Генштаба

Позиция президента Саркисяна не поможет урегулировать кризис в Армении, считает Никол Пашинян.
Глава армянского правительства Никол Пашинян принял решение о том, что он повторно направит президенту Армении Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Глава государства должен принять конструктивное решение, написал Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.
Премьер-министр ожидает утверждения отставки Гаспаряна и направляет Саркисяну еще одно ходатайство.
"Президент принял решение отправить назад в аппарат премьера предложение об увольнении начальника Генштаба. Данный шаг не способствует разрешению сложившейся ситуации. Я снова отправляю президенту предложение об увольнении главы Генштаба, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке", - подчеркнул Пашинян.
Теперь президент Армении должен в трехдневный срок доказать незаконность ходатайства Пашиняна об отставке Гаспаряна, или же согласиться с таким решением.Читайте такжеЭксперт раскрыл причину, почему Армения оказалась на грани военного переворота
Ситуация в Армении
- 25 февраля Генштаб Армении выпустил заявление с требованием отставки правительства Никола Пашиняна. Военные выразили недовольство увольнением замглавы генерального штаба Тирана Хачатряна, ранее раскритиковавшего заявление Пашиняна о российских ракетных комплексах Искандер в Нагорном Карабахе. После этого в стране снова начались акции протеста за отставку Пашиняна.
- Пашинян назвал такое требование попыткой военного переворота. В ответ он заявил об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, которую должен был утвердить президент Армении Армен Саркисян.
- 27 февраля президент Армении Армен Саркисян вернул главе правительству предложение об увольнении главы Генштаба Гаспаряна. Ходатайство премьера по данному вопросу он считает незаконным.