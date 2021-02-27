Пашинян сделал заявление в ответ на отказ Саркисяна увольнять главу Генштаба

Пашинян направил еще одно предложение Саркисяну об отставке главы Генштаба / Reuters

Глава армянского правительства Никол Пашинян принял решение о том, что он повторно направит президенту Армении Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Глава государства должен принять конструктивное решение, написал Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.

Премьер-министр ожидает утверждения отставки Гаспаряна и направляет Саркисяну еще одно ходатайство.

"Президент принял решение отправить назад в аппарат премьера предложение об увольнении начальника Генштаба. Данный шаг не способствует разрешению сложившейся ситуации. Я снова отправляю президенту предложение об увольнении главы Генштаба, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке", - подчеркнул Пашинян.

Теперь президент Армении должен в трехдневный срок доказать незаконность ходатайства Пашиняна об отставке Гаспаряна, или же согласиться с таким решением.Читайте такжеЭксперт раскрыл причину, почему Армения оказалась на грани военного переворота

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