Россия раскрыла свои объятия жителям Донбасса и раздаст 800 тысяч паспортов

Россия раздаст жителям Донбасса паспорта / УНИАН

Около 800 тысяч жителей Донбасса станут гражданами Российской Федерации к концу этого года.

Об этом во вторник, 9 июня, заявил зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий, передает "Донбасс Сегодня".

Он заявил, что по состоянию на сегодня, гражданами Российской Федерации стали более 187 тысяч жителей территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву.

"В процессе обработки находятся порядка девяноста восьми тысяч заявлений. На протяжении следующих двух недель они получат российские паспорта, а к концу года их обладателями станут от шестиста до восьмиста тысяч жителей республик", - заявил российский депутат.

Водолацкий отметил, что после окончания карантина на территории "республик", в паспортных столах ожидается большой приток желающих, получить российский паспорт.

Он уточнил, что если таких жителей "ЛДНР" будет слишком много, "власти" могут развернуть дополнительные пункты выдачи паспортов.

Отметим, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

Сам Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.

Читайте такжеПутин подписал закон, облегчающий украинцам выдачу российских паспортовНапомним, ранее сообщалось, власти Украины не могут автоматически лишать гражданства тех украинцев, которые живут в аннексированном РФ Крыму / временно оккупированных районах Донбасса и получили российские паспорта.

Об этом заявил депутат фракции Слуга Александр Мережко.

"Украинская конституция запрещает лишать украинского гражданства. Это императивная норма. Следовательно, мы не можем лишить людей, получивших российское гражданство, украинского паспорта. Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию", – рассказал нардеп.