Под Москвой гремели взрывы: СМИ выяснили детали новой спецоперации ГУР

В ночь на 14 декабря, в стране-агрессоре РФ было громко - Московскую и Калужскую области атаковали дроны. Спецоперацию проводило Главное управление разведки Минобороны Украины, а целями беспилотников были военные объекты. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.
Собеседник сообщил, что атака дронов была ответом россиянам на обстрелы Украины.
"После последних ударов, которые россияне совершили по Украине, это было хорошее напоминание для них, что у них тоже не будет спокойных ночей", - сообщил источник.
Что известно о ночной атаке дронов на РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что ночью ПВО РФ отражало атаку беспилотников в Наро-Фоминском городском округе - дроны летели на Москву. По его словам, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
По данным Telegram-канала Baza, беспилотники попытались атаковать несколько воинских частей в Подмосковье. Вероятной целью дронов были части в Алабино и Подольске.
"Первый дрон, который летел в сторону Алабино, был сбит в трёх километрах от населённого пункта в 3:30 утра. Спустя час в том же районе был сбит ещё один беспилотник. Кроме того, ближе к 5 утра дрон попытался атаковать воинскую часть в Подольске. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Также ещё одной из вероятных целей беспилотников была Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья. Ночью там была объявлена эвакуация сотрудников.
Позже Минобороны РФ отчиталось, что всего за эту ночь якобы были "сбиты или перехвачены" девять беспилотников над Московской и Калужской областями.
Как сообщал Главред, в ночь на 26 ноября произошла массированная атака дронов на российские города. Мощные взрывы прогремели в Подмосковье. Там дрон залетел прямо в здание казармы и взорвался. Удар был по зданию Кантемировской дивизии.
Рано утром 5 декабря во временно оккупированной Феодосии в Крыму прогремели мощные взрывы. Под ударом оказался морской нефтяной терминал. Его атаковали два беспилотника.
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