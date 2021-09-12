Под Москвой мужчина избил и ограбил маленькую девочку

Грабитель дважды ударил девочку по лицу, а затем отобрал у нее мобильный телефон. Подозреваемый уже задержан.
В Московской области в городе Солнечногорск мужчина посреди дня напал 9-летнюю девочку и ограбил ее, сообщает сообщает Mash.
Инцидент произошел вчера около 14:00, происходящее попало на видео. На кадрах можно видеть, как мужчина подходит к ребенку сзади, хватает его за шею и оттаскивает в сторону.
Сообщается, что грабитель дважды ударил девочку по лицу, а затем отобрал у нее мобильный телефон. Подозреваемый уже задержан, открыто уголовное дело о грабеже с применением насилия.
Ранее Главред писал о том, что в Днепре задержали мужчину по подозрению в ограблении собственной жены.
Он произошел накануне. Полицейским заявительница сообщила, что муж напал на нее с газовым баллончиком, после чего ограбил. Забрызгав ей глаза, мужчина забрал у жены сумочку с вещами и документами, предварительно избив.