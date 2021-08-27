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Два месяца в браке: в Днепре мужчина с баллончиком ограбил собственную жену

27 августа 2021, 18:16
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Женщина на действия мужа пожаловалась полицейским, которые вскоре задержали его.

В полиции раскрыли подробности необычного инцидента / фото: "Репортер Днепр"

Вчера, 26 августа, в Днепре задержали мужчину по подозрению в ограблении собственной жены. Подробности необычного инцидента со ссылкой на источники в полиции описывает местный ресурс "Репортер Днепр".

Он произошел накануне. Полицейским заявительница сообщила, что муж напал на нее с газовым баллончиком, после чего ограбил. Забрызгав ей глаза, мужчина забрал у жены сумочку с вещами и документами, предварительно избив.

По неподтвержденной информации, "ополоумил" мужчина из-за ревности, а прожила пара вместе всего ничего – 2 месяца. Прибыв на место происшествия, правоохранительные органы узнали его детали. Обследовав территорию, они обнаружили злоумышленника. Его в наручниках доставили в отделение полиции.

О дальнейшей судьбе задержанного не сообщается.

Как ранее сообщал Главред, на Волыни женщина наняла киллера для убийства бывшего мужа. Жизнь бывшей второй половинки она оценила в 10 тысяч гривен.

Как оказалось, причина такого шага волынянки банальна – это деньги. Она не хотела возвращать кредиты, оформленные на мужа. Женщина неоднократно пользовалась личными документами бывшего. Это позволило ей нажиться на 200 тысяч гривен.

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