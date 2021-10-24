Под Москвой разбился самолет: все находившиеся на борту погибли

Все находившиеся на борту погибли / Соцсети

Трагедия в России. Там упал частный самолет. В результате аварии двое находившихся на борту скончались.

Это случилось в воскресенье, 24 октября. Крушение потерпел легкомоторный самолет "Аэропракт A-22".

По информации Telegram-канала "РЕН ТВ", двухместный борт вылетел с аэродрома "Ватутино" и сразу упал, мгновенно вспыхнув огнем.

В МЧС добавили, что авиакатастрофа произошла на территории аэроклуба "Аерокласика".

Последствия аварии ликвидировали 34 спасателя и 12 единиц спецтехники.

В Telegram-канале "Mash" написали, что в катастрофе погиб владелец воздушного корабля Юрий Самохвалов и его спутница. Однако ее личность пока не установлена.

Напомним, недавно из-за непогоды в Москве обрушился кусок стены Кремля. Сильный ветер сорвал леса строителей, которые работали на Красной площади, и свалил зубец из мура.