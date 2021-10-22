Погода не выдержала: в Москве обрушился кусок Кремля (видео)

От Кремля отвалился кусок стены / Скриншот

В Москве бушует настоящий ураган. Ветер настолько сильный, что сумел победить даже, казалось бы, нерушимую стену Кремля. Из мура здания обрушился кусок стены. В частности, сорвало зубец от стены, окружающей Кремль.

В Сети появилось видео этого курьеза.

Это произошло в момент, когда стены Красной площади реставрировали. Из-за ветра начали колыхаться строительные леса, которые потянули за собой часть архитектурного строения.

При этом очевидцами этого "исторического" момента стало множество людей.

Напомним, в четверг, 21 октября, по Львову пронесся ураган и повалил деревья. Также с домов падали куски фасада и проломили крыши других зданий.

Также 21 октября в Польше в результате урагана в Нижней Силезии погибли четыре человека, в том числе и 43-летний гражданин Украины. Мужчина находился за рулем грузовика, который перевернулся и упал в канаву.