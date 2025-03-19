Похищение РФ украинских детей: важное заявление Вашингтона о расследовании

Тэмми Брюс прокомментировала ситуацию вокруг работы Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета.

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В Госдепе США сделали важное заявление / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Что известно:

Информация о похищении РФ детей с оккупированных территорий не удалена

Госдеп ответил на звучавшие "теории заговора"

Несмотря на прекращение финансирования, информация, собранная под эгидой проекта Йельского университета о похищении Россией детей с оккупированных украинских территорий, не была удалена, заявила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс.

При этом она подтвердила, что администрация США прекратила финансовую поддержку инициативы под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины, сообщает Европейская правда.

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"Финансирование было сокращено на основе оценок, которые мы делали в отношении всего финансирования, соответствовало ли оно нашему видению содействия американским интересам", – уточнила представитель Госдепа.

"Могу сказать, что теории заговора или страхи относительно того, что были удалены какие-то данные, не являются правдой. Это не так. Данные есть, они не были в ведении Госдепа, мы знаем, кто руководил данными и сайтом. Мы точно знаем, что данные не удалены и не потерялись", – отметила пресс-секретарь.

Отметим, что ранее группа законодателей-демократов заявила об основаниях полагать, что после прекращения финансирования со стороны США были потеряны доказательства похищения Россией около 30 тысяч детей из Украины.

Как известно, Международный уголовный суд выдал ордер на арест диктатора РФ Владимира Путина по обвинению в похищении украинских детей на оккупированных РФ территориях.

Ордер на арест Путина - что известно

Ранее был анонсирован первый визит Владимира Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда. Диктатор РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, которая ранее подписала Римский статут Международного уголовного суда.

Как сообщал Главред, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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