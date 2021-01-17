"Пока Путин стучит ножками в бункере", Навального зарегистрировали на рейс до Москвы: известны подробности

Навальный готовится к вылету из Берлина / Фото соцсети

В воскресенье, 17 января, российский оппозиционный политик Алексей Навальный планирует вернуться в РФ. И к этому событию в Москве тщательно готовятся - в аэропорту Внуково, куда должен прибыть политик, дежурят автозаки и ОМОН, поставлены металлические ограждения, задерживаются сторонники оппозиционера.

Сам Навальный, который уже вот-вот вылетит в Москву, прокомментировал в Twitter автозаки возле аэропорта, куда он прилетает.

"Это ужасно смешно. Путин стучит ножками в своем бункере и требует от прислужников "придумать что-то". Вот они и придумали. Прямо сейчас во Внуково свозят людей для "встречи Ольги Бузовой". Типа, они должны заполнить аэропорт, а больше никто не влезет", - написал политик.

Пользователь Twitter Олег Степанов опубликовал фото людей, которых привезли во Внуково якобы для встречи Бузовой.

"На аэроэкспрессе приехало до 100 человек массовки "на Бузову". Стоят с кураторами по группами по 6-8 человек. По очереди идут к турникетам", - говорится в сообщении.

Во Внуково зал прилета международных рейсов закрыли высокой непрозрачной ширмой.

twitter.com/mediazzzona

Кроме того в аэропорту ввели новое правило – попасть внутрь здания можно только при наличии билета, подтверждающего, что человек действительно направляется на рейс. Также в аэропорту будут дежурить несколько подразделений полиции.

Пресс-служба аэропорта также пообещала достойно встретить самолет с Навальным, который должен прилететь из Германии.

"Мы достойно "встретили" самолеты из Германии в 1941-м, встретим все самолеты и в 2021-м", – говорится в сообщении в Twitter.

Тем временем в московских аэропортах стали задерживать рейсы. Отмечается, что причина - погодные условия. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", уже отменили 9 рейсов, а 33 - задержали.

Рейс Победы из Берлина в Москву, на котором возвращается Навальный, пока что прибывает по расписанию — в 19:20 по московскому времени, уточняет телеканал Дождь.

Сейчас в Берлине идет посадка на рейс, которым летит Навальный. Как сообщает издание Bild, Алексей и Юлия Навальная сами не регистрировались на рейс до Москвы. Их регистрировали трое сотрудников федеральной полиции в 12:48 по местному времени. Паспорта полицейские принесли на стойку регистрации в специальном черном ящике.

По данным DW, Навальный будет доставлен сразу в самолет, не заходя в здание аэропорта.

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