Польша расположит американские войска возле границ с Украиной

Польша расположит дополнительные войска США на своей территории рядом с Украиной

Дополнительные силы США прибыли в Польшу. Страна расположит их неподалеку от Украины, сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Дополнительные 1,7 тысячи военнослужащих США Польша планирует расположить в юго-восточной части страны недалеко от границы с Украиной.

"Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны", - пишет Блащак.

Ранее сообщалось, что Россия якобы планирует готовить наступление после 15 февраля – как только замерзание земли достигнет пика. Источники издания Reuters предполагают, что наступление может произойти в ближайшие дни – это зависит от погодных условий.

Напомним, ранее в США обнародовали новый сценарий возможного вторжения России в Украину. Американские журналисты утверждают, что план Москвы утвержден на высоком уровне.

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