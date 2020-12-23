Помощь Украине под вопросом: Трамп наложил вето на военный бюджет США

Трамп ветировал оборонный бюджет / Reuters

​Президент США Дональд Трамп в среду, 23 декабря, наложил вето на проект военного бюджета на 2021 год. Документ успешно прошел Палату представителей и американский Сенат.

Как сообщает телеканал CNBC, американский президент все же заблокировал принятие бюджета, который предусматривал выделение военной помощи Украине, а также введение санкций против России.

До этого он неоднократно угрожал наложить вето на законопроект.

Поскольку этот документ имел поддержку в Конгрессе, то американские конгрессмены, как отмечает телеканал, скорее всего отменят это вето Трампа. Теперь Конгресс должен снова проголосовать за этот бюджет.

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