Помощь Украине под вопросом: Трамп наложил вето на военный бюджет США

Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет.
Президент США Дональд Трамп в среду, 23 декабря, наложил вето на проект военного бюджета на 2021 год. Документ успешно прошел Палату представителей и американский Сенат.
Как сообщает телеканал CNBC, американский президент все же заблокировал принятие бюджета, который предусматривал выделение военной помощи Украине, а также введение санкций против России.
До этого он неоднократно угрожал наложить вето на законопроект.
Поскольку этот документ имел поддержку в Конгрессе, то американские конгрессмены, как отмечает телеканал, скорее всего отменят это вето Трампа. Теперь Конгресс должен снова проголосовать за этот бюджет.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено 11 декабря в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете государства на 2021 год. Документ включает новые санкции против российских газопроводов – Северного потока-2 и Турецкого потока. Конгрессмены намерены преодолеть вето Дональда Трампа, который обещал не подписывать закон.
- В США призвали Германию запретить строительство Северного потока-2, однако в Бундестаге заявили, что Европа вправе сама принимать решения по данному вопросу и не считает газопровод инструментом российского политического влияния.
- Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст сказал, что Германия по-прежнему не признает американские санкции. Несмотря на ограничения, в Берлине верят в реализацию Северного потока-2.
Автор: Мария Тупик