Поражение в войне и свержение Путина: эксперт назвал сценарий революции в России

Режим Путина уйдет из Кремля, когда потерпит поражение на внешнеполитической арене - Эйдман / Коллаж УНИАН

Для запуска сценария свержения режима Владимира Путина в России, власть должна потерпеть крупное поражение на мировой политической арене. Тогда люди, и даже элиты, смогут выйти на улицы и начать протесты. Такие прецеденты уже были в истории в 1905 году после поражения Москвы в русско-японской войне, в феврале 1917 года после неудач в ходе Первой мировой, и в 1991 году, когда произошел распад СССР. Об этом заявил социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман.

В чате на Главреде он рассказал о том, что для того, чтобы произошло падение режима Путина, власть должна потерпеть крупное внешнеполитическое поражение. Тогда люди снова смогут выйти на улицы и протестовать.

"Власть должна проиграть и покачнуться. Тогда исчезнет страх, и люди могут опять выйти на улицы, начать протестовать, бунтовать. Это могут начать делать и простые люди, и элиты. Цель должна сводиться к поражению, деорганизации власти, ослаблению репрессивного гнёта, потере обществом страха, а дальше уже, как говорил Ортега-и-Гассет, восстание масс. Восстание масс, восстание институтов, раздрай в обществе и т.д. Но толчком к этому должно послужить поражение – крупное внешнеполитическое поражение", - объяснил эксперт.

Также в качестве примера он привел три исторических ситуации, когда власть проигрывала на мировой политической арене, после чего происходила смена власти.

"Так было в процессе поражения в русско-японской войне – в 1905 году началась первая российская революция. В процессе неудач России в Первой мировой войне в феврале 1917-го случилась вторая революция в России. После поражения в Холодной войне и неудачи афганской авантюры в 1991 году случилась третья масштабная революция – падение СССР. То есть всегда это происходило после того, как власть больно били на международной арене", - подчеркнул Игорь Эйдман.

Ранее Эйдман сделал прогноз о том, что после ухода Путина Россия будет пытаться наладить отношения с Украиной. Одним из вопросов станет возвращение Крыма. По мнению социолога, в конце концов, оккупированный полуостров вернется под контроль Киева.

Также Игорь Эйдман полагает, что Украине неспроста не предоставляют оружия для нанесения сокрушительного удара по Крымскому мосту. Как полагает эксперт, американцы опасаются непредсказуемой реакции Путина. Они намерены медленно давить действующий политический режим в России.

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