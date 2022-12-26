После взрывов в Энгельсе россияне перебросили ракетоносцы на Дальний Восток

Военные РФ после новых взрывов в Энгельсе решили отвести свои ракетоносцы подальше от границ Украины.

РФ перебрасывает бомбардировщики с авиабазы в Энгельсе / Maxar Technologies

После взрывов, прогремевших на аэродроме в Энгельсе Саратовской области, россияне начали перебрасывать стратегические бомбардировщики на другие авиабазы.

Очевидно, что военные РФ после новых взрывов в Энгельсе решили отвести свои ракетоносцы подальше от границ Украины. Об этом идет речь в сообщении проекта OSINT-расследователей Monitor.

Отмечается, что днем в понедельник, 26 декабря, в небе находилось минимум 6 самолетов РФ с авиабазы в Энгельсе.

"На данный момент идет переброска нескольких бортов с "Энгельса" на другие аэродромы, в частности "Украинка" на дальнем востоке РФ", - говорится в сообщении.

При этом эксперты напрямую связывают активность вражеской авиации с ночными взрывами.

Авиабаза РФ Украинка

Аэродром расположен в Серышевском районе Амурской области, у города Белогорска на Дальнем Востоке.

На аэродроме располагается командование 6952-й авиационной Севастопольско-Берлинской Краснознамённой авиабазы РФ. На вооружении которой стоят стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

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