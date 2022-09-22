"Потери должны быть оплачены": Фейгин предрек крах для Путина, если начнется процесс полураспада РФ

Марк Фейгин, Владимир Путин / УНИАН, скриншот

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в интервью Главреду рассказал, что ждет самого Путина и нынешнее руководство России, если процесс полураспада РФ все-таки запустится.

"Путин в результате полураспада не может остаться у власти. Если процесс запустится, Путин падет первой его жертвой. Физически или политически - будет зависеть от многих факторов. Война и Путин сейчас синонимы. Он не может завтра выйти и сказать: "Мы повоевали и больше не будем". А где 55 тысяч убитых, где санкции, вся эта жизнь с невозможностью покинуть страну или воспользоваться карточкой Visa или Mastercard? Это цена, которая должна быть оплачена. Потери должны быть оплачены. И раз ты виновник всего этого, то зачем ты нужен? Вот если бы Путин выиграл эту войну, он мог бы сказать, что Россия заплатила высокую цену - и санкциями, и гибелью людей - но добилась того, чего хотела", - говорится в сообщении.

По словам Фейгина, Путин не может остаться в результате полураспада.

"А вот между распадом и полураспадом есть знак вопроса - приведет ли это вообще к уничтожению системы. А это уже зависит от многих факторов: как поведут себя основные игроки, у кого будет силовой ресурс, как поведет себя Запад и захочет ли он продолжать этот процесс до распада и так далее. Тут много факторов и их невозможно предвосхитить - это очень сложно. Если Путин в будущем отойдет от власти, ведь, вероятно, сейчас прорабатываются возможные сценарии его отстранения, что будет с самой путинской системой? Она выживет?", - отмечает Фейгин.

Правозащитник говорит, что последствия поражения в войне, могут поставить крест на путинской системе.

"Если бы не было войны и шел бы естественный процесс увядания, то у нее был бы шанс. А последствия поражения в войне, честно говоря, могут поставить крест на путинской системе - вероятность этого выше в силу многих причин. С этой точки зрения всегда есть варианты - мы всякое видели за русскую историю последних 30 лет. И туда, и туда все может повернуться - многое определит то, какие силы будут главными авторами этого процесса. И многое определит то, как поведет себя Запад и Украина. Ведь Украина может сильно повлиять на последствия и сильно в них вмешаться, потому что если она действительно освободит свои территории, то многие процессы будут зависеть от действий Украины и от того, захочет ли Запад вместе с ней дальше действовать", - сказал он.

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