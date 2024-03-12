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Повстанцы заговорили о походе на Москву: названы цели и сроки операции в РФ

Алексей Тесля
12 марта 2024, 16:41
Планы добровольцев не ограничиваются только двумя областями РФ, подчеркнул Алексей Барановский.
Барановский
Алексей Барановский раскрыл планы ЛСР / Коллаж: Главред, Фото: Twittеr/a_baranovsky, t.me/s/legionoffreedom

На территории РФ началась специальная освободительная операция, которую проводят три подразделения российских добровольцев — Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон.

Как сообщил в интервью NV доброволец Легиона Свобода России Алексей Барановский, повстанцам уже удалось уничтожили несколько единиц бронетехники ВС РФ, нанесен определенный ущерб личному составу.

Российский доброволец говорит, что одной из целей является срыв выборов президента РФ не только на оккупированных украинских территориях, но и в приграничных областях - Курской и Белгородской.

видео дня

"Мы предпринимаем усилия, чтобы эти выборы сорвать. Потому что это никакие не выборы, это очередной этап узурпации власти и становления полной диктатуры путинской банды", - отметил он.

Вместе с тем собеседник уточняет, что планы не ограничиваются только двумя областями РФ.

"Насколько сил хватит, настолько мы и отработаем. Если хватит на Курскую и Белгородскую — хорошо. Если хватит на большее — значит на большее. Возможно, не сейчас, но план максимум — это свержение путинского режима: поход на Москву никто не отменял", - отметил он.

Представитель ЛСР также не исключает, что боевые действия в приграничных областях РФ могут продолжаться несколько недель.

"В прошлые разы в Белгородской области практически две недели продолжались столкновения той или иной интенсивности. Поэтому посмотрим. Я думаю, как минимум до дня проведения этих "выборов" спать спокойно Курской и Белгородской областях мы точно не дадим", - добавил Барановский.

Операция повстанцев на территории РФ

Ранее в Легионе "Свобода России" заявили, что их добровольцы полностью взяли под контроль пгт Теткино Курской области. "пгт Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", - говоррассказали в ЛСР.

В свою очередь в "Русском Добровольческом Корпусе" опубликовано видео, где российские солдаты оставляют свои позиции и убегают. "Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населённые пункты, техника и, в первую очередь, граждане РФ, брошенные и ненужные", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в РДК заявляли о том, что Россия скукожится до Подмосковья. Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.

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Курск война России и Украины Легион Свобода России Белгородская область Русский добровольческий корпус (РДК)
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