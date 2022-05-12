Позиция изменилась: в России передумали насчет вступления Украины в ЕС

В России изменилась позиция по вступлению Украины в ЕС / rferl.org

Позиция России в отношении будущего вступления Украины в Европейский союз изменилась. По всей видимости, в Москве будут выступать против такой перспективы, сообщает РИА Новости.

"Позиция России по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО", - заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Отметим, в марте российский переговорщик Владимир Мединский, который принимает участие в консультациях по урегулированию военного конфликта с Украиной, говорил, что украинская сторона в проекте мирного договора предлагала отказ от вступления в НАТО при условии, что Москва не будет против ее членства в ЕС.

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До этого Россия категорически против выступала против вступления Украины в НАТО, объясняя это угрозой своей безопасности. Фактически, возвращение к внеблоковому статусу является одной из целью войны против Украины.

Заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года. Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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