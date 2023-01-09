'Превысим показатель прошлого года': Британия заявила о мощной военной поддержке Украины

Великобритания заявила о непоколебимой поддержке Украины в противостоянии российскому военному вторжению.
Как сообщает Министерство обороны Британии в Twitter, в 2023 году Объединенное Королевство намерено достичь или превысить показатель прошлого года по оказанию военной помощи Украине.
"Наша преданность Украине остается непоколебимой, и мы достигнем или превысим военную поддержку прошлого года в 2023 году", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на сегодня Лондон предоставил Украине более 200 бронированных машин, включая Stormer, вооруженный ракетами Starstreak, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff и M113.
Военная помощь Украине
Недавно власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley - это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.
Между тем Германия, помимо бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, у которых еще есть запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.
Кроме того сообщалось, что в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.
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