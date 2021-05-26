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Президент Польши грубо прошелся по России из-за агрессии

26 мая 2021, 23:32
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По словам Дуды, Россия является не нормальной страной.

Анджей Дуда
Анджей Дуда резко высказался о России / president.gov.ua

Россия не является нормальным государством. Как заявил президент Польши Анджей Дуда, Россия - это государство-агрессор, которое не ведет себя нормально.

"Российские агрессивные, имперские действия, отнимающие у людей возможность развития, забирают нормальную жизнь людей, приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди гибнут или ранены, это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором, это можно увидеть в таких местах", - сказал польский президент во время визита к линии разграничения между Грузией и Южной Осетией, передает RMF24.

Дуда отметил, что международное сообщество должно принять решительные меры в отношении России. Он добавил, что во время председательства в ОБСЕ в 2022 году Польша будет заниматься этими вопросами.

"Мы будем говорить об этих вопросах, мы поднимем их на Генеральной Ассамблее ООН или на Совете по правам человека ООН, членом которого мы сейчас являемся... Если бы Россия выполняла международное право, таких ситуаций, как создание этой территории, оккупированной Россией, никогда бы не произошло, и они являются фактом именно потому, что Россия нарушает международное право", - сказал президент Польши.

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Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:

  • 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
  • В России уже отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
  • НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.
санкции Польша военная агрессия РФ Анджей Дуда
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