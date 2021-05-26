Президент Польши грубо прошелся по России из-за агрессии

Анджей Дуда резко высказался о России / president.gov.ua

Россия не является нормальным государством. Как заявил президент Польши Анджей Дуда, Россия - это государство-агрессор, которое не ведет себя нормально.

"Российские агрессивные, имперские действия, отнимающие у людей возможность развития, забирают нормальную жизнь людей, приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди гибнут или ранены, это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором, это можно увидеть в таких местах", - сказал польский президент во время визита к линии разграничения между Грузией и Южной Осетией, передает RMF24.

Дуда отметил, что международное сообщество должно принять решительные меры в отношении России. Он добавил, что во время председательства в ОБСЕ в 2022 году Польша будет заниматься этими вопросами.

"Мы будем говорить об этих вопросах, мы поднимем их на Генеральной Ассамблее ООН или на Совете по правам человека ООН, членом которого мы сейчас являемся... Если бы Россия выполняла международное право, таких ситуаций, как создание этой территории, оккупированной Россией, никогда бы не произошло, и они являются фактом именно потому, что Россия нарушает международное право", - сказал президент Польши.

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