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"Пригожин жив и позвонил Путину": в Сети раскрыли, где сейчас главарь "вагнеровцев"

Анна Ярославская
30 августа 2023, 11:28 обновлено 30 августа, 11:38
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Похороны Пригожина и его заместителя в ЧВК "Вагнера" Чекалова якобы были "спецоперацией", которая якобы прошла "по утвержденному секретному плану".
Пригожин, Путин
Пригожин якобы жив и даже созвонился с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Во вторник, 29 августа, в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище прошла закрытая церемония похорон главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, погибшего при крушении самолета в Тверской области. Как писали росСМИ, его похоронили рядом с могилой отца. 30 августа Telegram-канал Генерал СВР, который который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ и часто делится инсайдами из Кремля, заявил, что Пригожин жив и здоров и даже провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Пригожин живой или нет?

Канал называет похороны Пригожина и его заместителя в ЧВК "Вагнера" Чекалова "спецоперацией", которая якобы прошла "по утвержденному утром секретному плану, и никаких проблем с его реализацией не было".

Кроме того, генерал СВР утверждает, что Путин связался по видеосвязи с "покойным".

видео дня

"Пригожин живой и вполне здоровый, находясь в одной заокеанской стране, провел двадцатиминутный разговор с Путиным, в котором они ещё раз и окончательно обсудили условия передела собственности и сфер влияния, а также передачи дел по всем видам деятельности ЧВК "Вагнера" и структур Евгения Пригожина", - говорится в сообщении.

"Президент и бывший глава ЧВК "Вагнера" подтвердили взятые на себя ранее обязательства. Судя по теплому окончанию беседы, оба остались довольны финалом общей истории", - добавили на канале.

Издание Daily Mail также писало, что Пригожин жив. Журналисты ссылались на российского политолога, бывшего профессора Московского института международных отношений Валерия Соловья.

По данным СМИ, главарь ЧВК "Вагнер" планирует отомстить российскому диктатору Владимиру Путину за то, что тот убил его двойника.

Смерть Пригожина в России

23 августа в России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК Вагнер. Все находившиеся на борту погибли. В РФ сказали, что в самолете находился сам Пригожин и его соратники, среди которых – Дмитрий Уткин.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина. По мнению специалистов, теперь будущее боевиков ЧВК Вагнер под большим вопросом.

В Кремле сделали заявление о гибели Пригожина. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль непричастен к крушению самолета с Пригожиным и его соратниками.

Похороны Пригожина в РФ

В России засекретили время и место захоронения главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина. В Кремле официально подтвердили, что президент Путин не планирует посещать мероприятие.

В пресс-службе Пригожина сообщили, что прощание с ним состоялось в закрытом формате. Похоронили его на Пороховское кладбище рядом с могилой отца. На церемонии присутствовали только родные и друзья. Воинских почестей Пригожину не оказывали.

Российский канал Shot опубликовал фото якобы могилы Пригожина на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Фото якобы могилы Пригожина на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.
Фото якобы могилы Пригожина на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге. / Shot

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк саркастически назвал ситуацию с Евгением Пригожиным "безупречной".

"Даже после демонстративного убийства "вагнеровца" в небе над Тверью российский диктатор панически боится настоящих массовых протестов. Боится памяти, разговоров, сомнений, сравнений. Боится продолжающегося репутационного обнуления. Боится своих "героев", навязчиво растворяя их в неизвестности", - написал советник ОПУ.

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новости России Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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