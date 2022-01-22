Признание Москвой "ЛДНР" и ликвидация Минских соглашений: в России объяснили инициативу по Донбассу

Если Россия признает "ЛДНР", Минские соглашения, на которых настаивает Москва, будут ликвидированы – российский политик / @vysotskiy.ap

Инициатива по признанию так называемой "независимости" российских анклавов "ЛДНР" со стороны России является подготовкой их к другому статусу, похожему на положение Абхазии и Южной Осетии. Фиксация отчуждения оккупированных районов Донбасса является самой большой угрозой для Украины. Для России это очень опасные действия, поскольку они ликвидируют Минские соглашения, на которых настаивает Москва. Однако вряд ли можно сказать, что вопрос по ОРДЛО россиянами уже политически решен. Об этом заявил российский оппозиционный политик, правозащитник Лев Шлосберг.

В эфире программы Свобода слова Савика Шустера он рассказал о том, что подготовка к политическому признанию российских анклавов "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей подводит их к статусу Абхазии и Южной Осетии.

Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом ЗападуПо его словам, такой сценарий опасен не только для Украины, поскольку фиксируется отчуждение территорий, но и для России, которая настаивает на выгодном для себя "Минске". При подобном варианте событий Минские соглашения фактически будут полностью ликвидированы.

"Подготовка к политическому признанию государственной независимости "ДНР" и "ЛНР" – это подготовка к их другому государственному статусу, в чем-то похожему на статус Абхазии и Южной Осетии... Для России это очень чрезвычайно опасное действие, потому что оно полностью ликвидирует Минские соглашения... Они перестали для России быть, для Путина лично, ограничивающим фактором в действиях", - отметил Шлосберг.

Также он добавил, что политический вопрос, скорее всего, еще не решен, поскольку в таком случае инициативу не предлагали бы от КПРФ.

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"В РФ такое не допускается – либо это была бы инициатива партии "Единая Россия", либо вообще никто не спрашивал бы мнение парламента... Очевидно, что ситуация раскачивается и ею пытаются манипулировать – и не только внутри России", - подчеркнул Лев Шлосберг.

Планы в России по признанию "ЛДНР"

Депутаты от Коммунистической партии РФ 19 марта внесли в Государственную Думу проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании Россией "ДНР" и "ЛНР". В частности, депутаты-коммунисты просят признать "образования" на Донбассе "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств" и провести переговоры с руководством "ЛДНР" для обеспечения правовой основы для дальнейшего сотрудничества.

Впрочем, глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые состоялись 21 января, сказал, что Москва пока не планирует признавать "ЛДНР". Причем, по его словам, "ДНР" и "ЛНР" якобы сами отозвали свои результаты "референдумов" в обмен на подписание минских договоренностей.

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