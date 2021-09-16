УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе

16 сентября 2021, 23:13
Прослушать новость
Остановить

Она также добавила, что намерена с Макроном обсудить работу в "нормандском формате".

меркель
Меркель раскритиковала нормандский процесс / Getty

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала громкое заявление и назвала "ничтожным" прогресс в реализации договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе, пишет ТАСС.

"Ситуация там сложная, а прогресс ничтожен", - сказала политик в четверг, 16 сентября, в Париже журналистам перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Она добавила, что намерена с Макроном обсудить работу в "нормандском формате".

Участие США в переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский ранее критически высказался о перспективах Минского формата и сказал, что работа переговорной площадки себя не оправдала. Исходя из этого, он намерен найти альтернативные варианты урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе в ходе дискуссий с президентом США Джо Байденом и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждал, что Москва согласится с участием США в переговорах по Донбассу в том случае, если переговорная повестка будет реализована в соответствии с интересами Кремля.

Бывший посол США в Украине, американский дипломат Джон Хербст полагает, что Вашингтон не сможет поучаствовать в переговорах по Донбассу. Причиной тому является нежелание Германии, Франции и России видеть Штаты в данном процессе.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников считает, что США могут принять участие не только в нормандском формате по Донбассу, но и в консультациях в рамках Будапештского меморандума.

viber
нормандский формат Ангела Меркель ТКГ новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «"Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Настя Каменских поразила сексуальной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезонаНастя Каменских поразила сексуальной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона Apple презентовала iPhone 13: что изменилось и сколько стоитApple презентовала iPhone 13: что изменилось и сколько стоит Когда Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дняКогда Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дня Любовный гороскоп на неделю 13-19 сентября: отношения с бывшим, сплетни или сцены ревностиЛюбовный гороскоп на неделю 13-19 сентября: отношения с бывшим, сплетни или сцены ревности Исторические рекорды сменились падением: в Европе резко рухнула цена на газИсторические рекорды сменились падением: в Европе резко рухнула цена на газ

Последние новости

23:27

В один из столичных ТРЦ хотел пройти рыцарь, но его не впустил охранник

23:13

"Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе

22:44

Популярная косметологическая процедура может защитить от коронавируса? Ученые дали ответ Видео

22:30

Проблемы со зрением увеличивают риск неизлечимой болезни на 60% Видео

22:23

В Минздраве рассказали, с какими симптомами детям запрещено ходить в школу Видео

Реклама
22:20

Мощный взрыв в Карпатах: очевидец рассказал печальные подробности

21:46

Специи и травы, которые помогают похудеть: пять помощников Видео

21:35

Жуткое убийство в Черкасской области: женщина жестоко расправилась со своей подругой

21:15

В строительстве знаменитого Oculus в Нью-Йорке использовалась сталь украинской компании

21:11

В Польше в жуткой аварии погибли граждане Украины

21:10

Украшений на 10 миллионов: Меган Маркл появилась в драгоценностях принцессы Дианы Видео

21:04

Планировал расправиться с ним давно: отец-убийца 3-летнего Алеши из Сум "объяснил" свой поступок

20:37

Прогноз ВОЗ: какие штаммы гриппа будут циркулировать в Украине

20:24

Новая напасть: Волынь атакуют опасные бабочки, в регионе ввели карантин Видео

20:13

Встреча Байдена и Путина с запуском СП-2 – это удар по Европе: Польша позвала Украину в союз 9 стран

20:08

Названы три самых полезных и правильных завтрака: готовить всего 7 минут Видео

19:57

МакSим рассказала о своих видениях во время клинической смерти Видео

19:30

В Житомире на заводе взорвалась огромная бочка, есть пострадавшие

19:09

В Херсоне прохожего накрыла бетонная плита с крыши магазина

18:54

"Давайте дойдем до 50% вакцинации": Ляшко объяснил, когда начнут массово прививать детей от COVID-19 Видео

Реклама
18:35

Когда Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дня

18:26

За прибавление в семье хотят платить больше: когда повысят выплаты и кому повезет

18:24

Почему Россия захотела переселять к себе жителей Донбасса мнение

17:59

Тревога у Лаврова: Россия разразилась обвинениями о "вмешательстве" США в выборы в Госдуму

17:57

Приходько затаила обиду на Ани Лорак из-за скандала с Меладзе: певица высказала все

17:53

В Полтавской области первоклассник "заминировал" гимназию

17:33

С младенцем на руках: Катя Осадчая поделилась редким фото

17:23

Дефицит железа: признак, который "прячется" на языке Видео

17:14

Можно заболеть в любом возрасте: в Минздраве назвали симптомы очень агрессивного рака Видео

17:11

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

17:02

Главное - вакцинация: в Минобразования рассказали, как будут работать школы после 20 сентября Видео

16:59

"Запомню на всю жизнь": Мишель Андраде со свиньями отдохнула на Карибском море

16:49

Была абсолютно здоровой: выяснились детали трагической смерти школьницы в Полтаве

16:31

Даша Астафьева сверкнула шикарной грудью в откровенном наряде

16:26

В КГГА рассказали, введут ли в Киеве жесткий карантин Видео

16:23

Саша Пустовит после откровений отправилась в Буковель: милые фото с сыном

15:54

"Это не военные действия": Потап рассказал, как Каменских относится к его бывшей жене Видео

15:51

Реформу Укртрансбезпеки запустили для защиты дорог "Большой стройки" - эксперт

15:47

На кону - жизнь ребенка: Комаровский предупредил родителей о смертельном детском развлечении

15:44

"Гражданство страны-агрессора": украинцев с паспортами РФ намерены ограничить в избирательных правах

Реклама
15:44

Украинцы сталкиваются с рисками из-за работы за рубежом - эксперты

15:32

"Такого кошмара не могу вспомнить": в Бердянске началось нашествие огромных комаров Видео

15:32

Отключение от SWIFT и крушение СП-2: в Европарламенте призвали ЕС нанести решительный удар по России

15:25

Йом-Кипур 2021: традиции праздника, запреты дня, поздравления

15:20

Жесткие правки к антитабачному законопроекту №4358 вредят малому бизнесу-эксперт

15:02

Украину накроют мощные ливни: когда и где ждать удара непогоды Видео

14:53

Аваков удивил странным селфи-видео с цветочками Видео

14:43

Пожарный в Польше побил детей из Украины: у одного из мальчиков сломан нос

14:41

Аномальные изменения климата являются лишь началом будущего худшего: генсек ООН Видео

14:27

К чему снится паук: толкование известных сонников

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять