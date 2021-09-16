"Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе

Меркель раскритиковала нормандский процесс / Getty

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала громкое заявление и назвала "ничтожным" прогресс в реализации договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе, пишет ТАСС.

"Ситуация там сложная, а прогресс ничтожен", - сказала политик в четверг, 16 сентября, в Париже журналистам перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Она добавила, что намерена с Макроном обсудить работу в "нормандском формате".

Участие США в переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский ранее критически высказался о перспективах Минского формата и сказал, что работа переговорной площадки себя не оправдала. Исходя из этого, он намерен найти альтернативные варианты урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе в ходе дискуссий с президентом США Джо Байденом и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждал, что Москва согласится с участием США в переговорах по Донбассу в том случае, если переговорная повестка будет реализована в соответствии с интересами Кремля.

Бывший посол США в Украине, американский дипломат Джон Хербст полагает, что Вашингтон не сможет поучаствовать в переговорах по Донбассу. Причиной тому является нежелание Германии, Франции и России видеть Штаты в данном процессе.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников считает, что США могут принять участие не только в нормандском формате по Донбассу, но и в консультациях в рамках Будапештского меморандума.