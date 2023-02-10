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Пролет ракеты Калибр над Румынией: в НАТО с опаской отреагировали на инцидент – New York Times

10 февраля 2023, 19:38
Крылатая ракета Калибр могла оказаться над территорией страны НАТО Румынией, когда российские оккупационные войска обстреливали территорию Украины.
ракета Калибр
В НАТО отказываются комментировать пролет ракеты РФ над Румынией - СМИ / Минобороны РФ

В НАТО решили не комментировать ситуацию с пролетом ракеты Калибр над Румынией. Представители Альянса всячески воздерживаются от заявлений по данной ситуации. В Бухаресте не подтвердили инцидент, а Молдова, через территорию которой также пролетела ракета, осудила происшествие.

Журналисты New York Times пишут, что представители Североатлантического альянса воздержались от комментариев в ситуации с пролетом российского Калибра над Румынией, которая с 2004 является членом коллективного блока безопасности Запада. Альянс продолжает молчать по поводу ситуации.

Кроме того, в издании также акцентировали внимание на различии позиций Румынии и Молдовы. Бухарест инцидент не подтвердил, а Кишинев осудил поведение агрессора России.

В частности, молдавский МИД вызвал для разъяснений посла РФ, чтобы обсудить "крайне нежелательный инцидент".

"Мы решительно отвергаем недавние недружественные действия и заявления относительно Республики Молдова, что абсолютно неприемлемо для нашего народа", - подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства Даниэль Вода.

Пролет ракеты Калибр над Румынией

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что 10 февраля во время массированной ракетной атаки России на Украину две ракеты агрессора пролетели через воздушное пространство Румынии и Молдовы. Ракеты запускались из акватории Черного моря.

В Румынии, в свою очередь, настаивают на том, что ракета ни разу не пересекла воздушного пространства страны и отрицают инцидент.

"Ближайшая точка траектории цели в воздушное пространство Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы", - сказано в заявлении Минобороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский также сказал, что российские ракеты прошли "воздух" Румынии и Молдовы.

"Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", – отметил гарант.

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Война России против Украины:

НАТО новости Румынии новости Молдовы война России и Украины
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