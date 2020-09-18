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"Проститутки": Киркоров и Басков опозорились песней в поддержку Лукашенко

18 сентября 2020, 22:02

Российские артисты вместе с беларусскими записали пропагандистскую песню в поддержку Александра Лукашенко в Беларуси, и были сильно раскритикованы.

Артисты за мир - Любимую не отдают
Артисты за мир - Любимую не отдают / кадр из клипа

Российские артисты с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, Анитой Цой и остальными спели пропагандистскую песню в поддержку действующего первого президента Беларуси. Песня написала на слова из речи Александра Лукашенко, что мол "Любимую не отдают".

Песня "Артисты за мир - Любимую не отдают" появилась впервые на ютуб-канале aura.by, но из-за негативной реакции на песню, на канале выключили статистику.

В песне ландшафты переменяются с эпизодами из звукозаписывающей студии, где поют артисты.

В записи песни участвовали: А.Ярмоленко, Р.Алехно, А.Цой, В.Алешко, Ф.Киркоров, AURA, Жанет, Д.Майданов, И.Дорофеева, А.Солодуха, А.Ланская, Д.Гурцкая, Арт-группа Белорусы, А.Буйнов, Н.Басков, В.Громов, А.Москвина, сестры Груздевы

Музыку и слова написали Е.Олейник и Ю.Быкова.

За день из 19 тысяч просмотров на канале Честный разговор видео набрало более 7100 дизлайков и только 668 позитивных реакций.

На официальном канале aura.by комментарии и статистика отключены и вовсе, видно только 388 тысяч просмотров за полтора суток.

Артисты за мир - Любимую не отдают смотреть онлайн:

"Какой позор", ""Здесь будут жить наши дети" слов нет. Бог им судья!!!! Надеюсь хорошо им заплатили", "СКОЛЬКО СТОИТ СОВЕСТЬ????? Или артисты как проститутки и им все равно для кого работать лишь бы платили?", "Любимую не отдают а бьют дубинками. Таскают за волосы. Кидают в автозак", "Продажные, ничтожные и никому не интересные",

"Бесстыдство! Чистое бесстыдство! Смотрю, чтобы знать в лицо бесстыжих!", "Какое отношение российские певцы имеют к этому.. действу?)))", "Позорище какое! Запомним этих персонажей!", "Пошло освоение путинского миллиарда", - пишут в комментариях под видео.

В Беларуси несколько недель подряд регулярно проходят массовые акции протеста. Люди недовольны тем, что белорусский ЦИК объявил победителем выборов первого президента Беларуси действующего главу государства Александра Лукашенко.

С протестующими силовики расправляются максимально жестоким образом. В минувшее воскресенье, 13 сентября, в Минске состоялся Марш героев, во время которого около 100 тысяч человек шли к резиденции Лукашенко в районе Дрозды. Однако силовики жестоко разогнали митинг и задержали около400 человек.

Как сегодня писал Главред, Совет ООН по правам человека в срочной резолюции призвал власти Беларуси начать переговоры с Координационным советом оппозиции, который выступает за честные перевыборы.

МИД Беларуси назвал резолюцию вмешательством во внутренние дела страны и упрекнулл международную организацию.

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