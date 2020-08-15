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Крупнейшая авиакомпания Беларуси вышла на протест

15 августа 2020, 18:00

Сотрудники авиакомпании Белавиа присоединились к протестам против Лукашенко.

Протесты в Беларуси - забастовку объявили работники Белавиа
Протесты в Беларуси - забастовку объявили работники Белавиа / Скрин с видео

Сотрудники авиакомпании Белавиа вышли на протест против признания результатов ЦИК, которая объявила Александра Лукашенко победителем выборов.

Как видно на видео на Telegram-канале Беларусь Сейчас, несколько десятков работников вышли на улицу с белыми и красными шариками, а также плакатами. Из отдельных плакатов складывается надпись "Мы против насилия".

Белавиа является национальной авиакомпанией страны.

Это не первая крупная компания Беларуси, работники которой протестуют против результатов выборов 2020. Ранее к протестам, которые продолжаются уже седьмой день, присоединились работники завода БелАЗ и других крупных предприятий.

Напомним, белорус рассказал о жутких издевательствах ОМОНа. Дикие избиения и издевательства происходили в автозаках.

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