Крупнейшая авиакомпания Беларуси вышла на протест

Протесты в Беларуси - забастовку объявили работники Белавиа / Скрин с видео

Сотрудники авиакомпании Белавиа вышли на протест против признания результатов ЦИК, которая объявила Александра Лукашенко победителем выборов.

Как видно на видео на Telegram-канале Беларусь Сейчас, несколько десятков работников вышли на улицу с белыми и красными шариками, а также плакатами. Из отдельных плакатов складывается надпись "Мы против насилия".

Белавиа является национальной авиакомпанией страны.

Это не первая крупная компания Беларуси, работники которой протестуют против результатов выборов 2020. Ранее к протестам, которые продолжаются уже седьмой день, присоединились работники завода БелАЗ и других крупных предприятий.

Напомним, белорус рассказал о жутких издевательствах ОМОНа. Дикие избиения и издевательства происходили в автозаках.