Протянет еще несколько лет: в ГУР раскрыли страшный диагноз Путина

Владимир Путин / Фото УНИАН

Президент России Владимир Путин страдает тяжелыми заболеваниями, несмотря на это он сможет прожить еще несколько лет, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью Украинской правде он подчеркнул, что у главы РФ обнаружили онкологическое заболевание.

"Да, мы полностью подтверждаем эту информацию (что у Путина рак – ред.). У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда", - говорит глава украинской военной разведки.

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Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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