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Провал Харрис и угроза узурпации власти: что известно о результатах выборов в США

Юрий Берендий
6 ноября 2024, 15:06
208
В США прошли выборы президента 2024 года, на которых победу одержал Дональд Трамп. Главред собрал основные заявления и факты относительно выборов в США.
Провал Харрис и угроза узурпации власти: что известно о результатах выборов в США
Чем обернется для Украины победа Трампа - что стоит знать о выборах в США / Коллаж Главред, фото: facebook.com/ DonaldTrump, facebook.com/ KamalaHarris, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Коротко:

  • Что сказал Трамп о войне после победы на выборах в США
  • Как отреагировала Харрис на результаты выборов
  • Что изменится для Украины после победы Трампа на выборах в США

Выборы президента США 2024 года завершились победой Дональда Трампа, ознаменовав новую главу в истории американской политики. Результаты и последствия выборов в разных сферах будут влиять на международные отношения, экономические рынки и внутреннюю политику США. Главред собрал главное, что стоит знать о президентских выборах в США.

Какие результаты выборов в США - кто станет следующим президентом США

Голосование на выборах президента США завершилось во всех штатах, и победу одержал республиканец Дональд Трамп.

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Он обеспечил себе минимально необходимые 270 голосов выборщиков, выиграв в ключевых "шатких" штатах, таких как Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия и Висконсин.

По данным AP, Трамп сейчас получил 277 голосов выборщиков, тогда как его соперница Камала Харрис - 224

Что известно о The Associated Press?

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

Как победа Трампа на выборах повлияет на Украину

Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, и теперь ожидается, что он немедленно займется вопросом завершения войны в Украине. По прогнозу CNBC, Трамп уже сегодня планирует позвонить кремлевскому лидеру Путину, а в начале 2025 года намерен начать диалог по мирному урегулированию в Украине.

Как отметил эксперт Королевского института оборонных исследований Тим Вилласи-Уилси, Украине будет сложно достичь соглашения, которое бы предусматривало возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым и часть Донецкой области. В то же время возможность международного трибунала для российских чиновников остается под сомнением, как и перспектива будущего членства Украины в НАТО.

Что такое CNBC?

CNBC - американский телевизионный канал, основанный NBC Universal Television Group - одним из подразделений NBC Universal, который, в свою очередь, входит в корпорацию Comcast. Основной контент - экономические новости, документальные фильмы на бизнес-тематику и реалити-шоу, пишет Википедия.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в эксклюзивном комментарии "Главреду" отметил, что Украина стоит перед серьезными вызовами и осознает, что текущая ситуация требует изменений. Избрание Трампа может стать "окном" возможностей или их отсутствия, ведь это означает изменения, а не обязательно катастрофу для Украины (поскольку с демократами, как показала практика, положительных изменений тоже не произошло).

"С Трампом все будет или лучше, или "как-то". Я не верю в худший сценарий, потому что худшее, что Трамп может сделать в Украине - это заставить заморозить войну и избавиться от территорий (возможно, не юридически), на определенный срок, чего Путин не очень хочет", - указывает эксперт.

Клочок предполагает, что Джозеф Байден, оставаясь президентом, может осложнить ситуацию для Трампа, например, поддержав решение о вступлении Украины в НАТО. Однако для этого нужна будет поддержка Конгресса, и хотя Трамп может остаться верным этой позиции, Конгресс может не поддержать это решение.

Аналитик также прогнозирует, что если Байден оказывал на Украину давление путем поставок оружия, то Трамп может открыто призывать к переговорам между Украиной и Россией, поскольку никогда не демонстрировал приверженности к сохранению территориальной целостности Украины.

"Потому что ему главное, чтобы "не было войны". А заявления Трампа о прекращении войны за 24 часа - это, скорее, форма речи. Потому что Трамп любит шоу, но на самом деле процесс непростой. И когда Трамп получит первый отрицательный ответ на свою инициативу, он определенно, возможно, долгое время будет молчать", - резюмировал Клочок.

Первые заявления Трампа после победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах во время выступления в своем штабе во Флориде, передает Fox News.

"Мы сделали нечто историческое, мы преодолели препятствия, которые казалось невозможным преодолеть. Сейчас уже понятно, что мы получили самую невероятную политическую победу, которой наша страна еще не видела. Спасибо американскому народу за невероятную честь быть избранным вашим 47-м президентом, как и вашим 45-м президентом", - сказал Трамп.

Республиканец с гордостью заявил, что его команде удалось вернуть контроль над Сенатом, и его партия, вероятно, также будет контролировать Палату представителей США.

"Мы вылечим Америку, мы все исправим. Наша страна нуждается в помощи. Мы преодолели проблемы, которые никто не думал, что мы сможем преодолеть", - сказал Дональд Трамп.

Выступая в своем штабе, Трамп пообещал положить конец войнам в мире, хотя о войне в Украине конкретно не упомянул.

"Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны", - сказал он.

Стоит отметить, что ранее он заявлял, что сможет завершить войну в Украине, просто поговорив с президентами Украины и России. Во время теледебатов Трамп критиковал расходы миллиардов долларов на поддержку обороны Украины, утверждая, что Киев "не выиграет войну". Он также выразил мнение, что условия Путина для мирных переговоров являются "неприемлемыми" и отметил, что Путин не решился бы на вторжение, если бы он, Трамп, был президентом.

Що таке Fox News?

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Реакция Харрис на результаты выборов в США

Вице-президент Камала Харрис воздержалась от речи по результатам выборов несмотря на собрание ее сторонников на празднование в Университете Говарда, где она училась.

Сопредседатель ее предвыборной кампании Седрик Ричмонд заявил, что Харрис обратится к нации позже в среду, выступая перед меньшей аудиторией, которая оставалась на мероприятии после полуночи. Как сообщает CNN, пока Харрис не будет делать никаких заявлений, поскольку демократы ожидают окончательного подсчета голосов.

"У нас все еще есть голоса, которые нужно подсчитать. У нас все еще есть штаты, которые еще не были названы", - отметил демократ Седрик Ричмонд.

Ричмонд также отметил, что Демократическая партия решительно настроена продолжать борьбу, "чтобы каждый голос был учтен и услышан".

Что известно о CNN?

CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Выборы президента США 2024 - что важно знать / Инфографика Главред

Реакция Украины на победу Трампа на выборах в США

Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в среду утром.

В своей заметке на X Зеленский отметил "впечатляющую победу Трампа" и выразил надежду на сотрудничество для достижения мира в Украине.

"Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в мировых делах. Это именно тот принцип, который на практике может приблизить справедливый мир в Украине. Я надеюсь, что мы воплотим его в жизнь вместе", - прокомментировал Зеленский.

Он подчеркнул ожидания "эры сильных Соединенных Штатов под решительным руководством президента Трампа" и отметил продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны США.

Реакция России на результаты выборов в США

Кремль осторожно прокомментировал избрание Дональда Трампа президентом США, заявив, что США остаются враждебным государством для России, а истинные намерения Трампа относительно войны в Украине выяснятся только со временем, сообщает Reuters.

"Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и опосредованно участвует в войне против нашего государства" (в Украине)", - сказал кремлевский рупор Песков журналистам.

Дмитрий Песков отметил, что ему неизвестно о планах президента Владимира Путина поздравить Трампа с победой, и добавил, что отношения между Москвой и Вашингтоном остаются на исторически низком уровне.

"Мы неоднократно говорили, что США способны способствовать завершению этого конфликта. Это не может быть сделано за одну ночь, но... США способны изменить траекторию своей внешней политики. Произойдет ли это, и если да, то как ... мы увидим после (инаугурации президента США в) январе", - отметил он.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Результаты выборов в Конгресс США

Республиканская партия досрочно одержала победу в борьбе за контроль над Конгрессом США благодаря поддержке сенатора, губернатора Джима Джастиса, сообщает BBC. Американцы на выборах выбирали не только президента, но и 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора из 100. Сейчас большинство в Палате представителей получили республиканцы, а в Сенате ожидается равное распределение мест - 50 на 50.

"Партия, которая получит большинство в обеих палатах Конгресса, будет иметь более широкие возможности для воплощения собственных инициатив, независимо от политической принадлежности президента. Контроль над Палатой представителей, Сенатом и Белым домом позволяет одной партии принимать законы и реализовывать программу президента", - поясняет издание.

Валерий Клочок добавляет, что учитывая то, что под его контролем может оказаться еще и Палата представителей - это прямой путь к узурпации власти в Штатах.

"Поскольку был подготовлен так называемый тайный, но публичный "проект 25", то есть будущая концепция управления государством, которую разрабатывали сторонники Трампа, откровенные трамписты, которым предусматривается укрепление вертикали президентской власти. Я не исключаю даже внесения изменений в Конституцию США, что усилит влияние президента даже на федеральные округа. Такая угроза существует, и даже создана специальная мониторинговая комиссия, которая будет отслеживать эффективность работы правительства", - указывает аналитик.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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