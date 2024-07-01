Провальные дебаты Байдена: СМИ узнали, о чем его попросила семья

В резиденции президента США на фоне призывов к Байдену сняться с президентских выборов состоялось семейное собрание, пишут американские журналисты.

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Семья Байдена настаивает на том, чтобы он попытался переизбраться на пост президента США - CNN / Коллаж: Главред, фото: Белый дом

Семья американского президента Джо Байдена обратилась к нему с призывом не выходить из президентской гонки. Семья недовольна политическими советниками Байдена, однако сам хозяин Белого дома вряд ли намерен кого-либо увольнять.

Как сообщает CNN, советники Байдена рассказали, что его семья – в том числе, первая леди Джилл Байден, сын Хантер и внуки – собрались в Кэмп-Дэвиде на встречу, в рамках которой они упрашивали президента продолжить свою борьбу за переизбрание. Они выразили Байдену "безоговорочную поддержку" и спрашивали, чем могут помочь.

Один из советников сказал, что семья разочарована теми лицами из команды Байдена, которые готовили его к дебатам с Трампом. Обсуждался вопрос возможного увольнения советников и внесения изменений в кампании.

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Впрочем, Байден предан своим советникам, защищает их и не привык увольнять кого-то из команды. Пока серьезных кадровых изменений нет.

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Байден должен принять участие во втором раунде дебатов с Трампом, сказал представитель кампании президента Байдена Сет Шустер. Команда намерена исправить ошибки, которые привели к неудаче на дебатах.

Байден мог бы снять свою кандидатуру с выборов, если бы об этом попросили его семья и советники в Белом доме, написали журналисты CNN. Возможно, Байдена заменила бы Камала Харрис, однако в администрации не верят в ее шансы победить Трампа.

Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа существенно не повлияли на рейтинги кандидатов. Согласно опросу Ipsos и вебсайта 538, Байден потерял лишь 1,7% поддержки, а рейтинг Трампа остался без изменений.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

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