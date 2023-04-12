"Пусть дважды подумают": Тайвань готов воевать с Китаем в случае нападения Пекина

Лидер Китая Си Цзиньпин поставил своей армии задачу через 4 года быть готовой к войне, о чем остров Тайвань уже предупредили в разведке США.

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В Китае пусть дважды подумают, прежде чем напасть на Тайвань / Коллаж ua.depositphotos.com, GoogleMaps

КНР готовится к войне против Тайваня, однако Пекину следует дважды подумать, прежде чем решиться на военное вторжение. Тайваньская армия готовится к отражению угрозы вне зависимости от того, когда нападет Китай. Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

В интервью CNN он рассказал о том, что риторика и действия Китая, скорее всего, указывают на подготовку Пекина к войне против Тайваня.

"Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, они, похоже, пытаются подготовиться к началу войны против Тайваня", - отметил Ву.

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По его словам, правительство Тайваня осуждает угрозу со стороны Китая и не согласно с таким сценарием.

"Правительство Тайваня смотрит на китайскую военную угрозу как на что-то, с чем нельзя согласиться", - заверил тайваньский дипломат.

Известно, что Тайбэй уже располагает данными разведки США, согласно которым Си Цзиньпин дал приказ своим войскам подготовиться к нападению на Тайвань в 2027 году. При этом власти острова уверены в своей армии и готовятся к подобному развитию событий.

"Китайские лидеры пусть дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И независимо от того, 2025 или 2027 год, или даже позже, Тайваню просто нужно подготовиться", - подчеркнул Джозеф Ву.

Китай может готовиться к нападению на Тайвань

Американский журнал по международной политике Foreign Affairs ранее опубликовал статью, в которой говорилось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания парламента приказал своим генералам "смело воевать" в случае военных действий. Журналисты отметили, что по ту сторону Тайваньского пролива уже сооружают новые бомбоубежища, а по всей стране создаются офисы Национальной мобилизации.

В The New York Times отметили, что Китай изучает войну РФ против Украины. Китайцы интересуются инновациями, тактикой и успешными боевыми операциями. По мнению аналитиков, КНР интересуется ситуацией на случай столкновения с Тайванем.

Китай начал военные учения "по окружению Тайваня", в ходе которых впервые провел открытую симуляцию ракетного удара по Тайваню и морским целям вокруг полуострова. Китай "наносил удары", в том числе, и по иностранным военным объектам. Тайбэй наблюдает за ситуацией и держит свою армию в режиме боевой готовности.

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